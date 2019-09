La Mesquia al "Binario Festival" del Birrovia presenta "L'arbol"

Domenica 15 settembre alle ore 22 La MESQUIA, “cantautori della musica tradizionale occitana”, sarà al “Binario Festival” che si svolge sul piazzale della vecchia stazione di Cuneo, organizzato dalla Birrovia e promosso dall'Associazione Aria di Note nell'ambito del progetto MUSICARTE IN GRANDA.



Il gruppo presenterà così il terzo lavoro discografico dal titolo l'ARBOL prodotto da Folkestdischi che vede anche la partecipazione straordinaria di Elena Ledda, una delle più rinomate voci del folk italiano e di Luca Occelli nelle vesti di attore nel racconto del protagonista del disco, appunto “l'Arbol” ovvero il castagno.

Fin dalla sua formazione il gruppo è impegnato in un progetto musicale atto a diffondere il suo lavoro di studio e creazione nell’ambito della cultura e della musica del territorio delle valli piemontesi di minoranza linguistica occitana. Il gruppo cerca di essere coerente alla tradizione non solo mantenendo la lingua e le peculiarità musicali ma anche attraverso l’utilizzo dei tipici strumenti musicali.

I membri de La Mesquia vantano studi ed esperienze che danno loro la possibilità di realizzare appieno questo progetto in quanto l’insieme delle loro competenze crea la capacità musicale, letteraria e culturale necessaria a portarlo a termine nel migliore dei modi.

I componenti de La Mesquia sono:

Luca Pellegrino: voce, fisarmonica, cornamuse, flauti

Remo Degiovanni - ghironde, armoniche a bocca

Alessia Musso - arpa celtica

Manuel Ghibaudo - organetto

Silvio Ceirano - percussioni

Giorgio Marchisio - contrabbasso