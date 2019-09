Nichelino fa “4 passi nella storia” nei giorni della festa di San Matteo

Nichelino lega il presente al passato, nei giorni della Festa di San Matteo. Con “4 passi nella storia” si riscoprono tradizioni, costumi e momenti di epoche trascorse, provando a rivivere le emozioni di un passato secolare.

Il primo momento importante è quello in programma domenica 15 settembre, alle ore 15, quando dai giardini del centro “Grosa” partirà la IV edizione del “Corteo Storico”: sfilata di Gruppi Storici e Musici piemontesi, con personaggi in costume e abiti d'epoca, che vedrà la partecipazione del Gruppo Storico Medievale Ghibellina di Iglesias (Sardegna) e del Gruppo della Confraternita di San Domenico Gli Orti di Mecenate (Umbria). A testimonianza che l’evento è sentito e vissuto non solo a Nichelino, ma anche in altre zone della penisola.

Il percorso prevede il passaggio da via Chiesa, via Giusti, Piazza Di Vittorio (con esibizioni), via Torino, via XXV Aprile, via San Matteo. L’arrivo è previsto in fiera attorno alle ore 17.15. In caso di maltempo l'evento non avrà luogo, ma le previsioni meteo annunciano sole per domenica, quindi nessuno vuole mettere in conto questa possibilità.

Venerdì 20, alle ore 19, “Cena storica e antichi mestieri nel Borgo Vecchio di Nichelino”: una serata dal sapore antico in compagnia di giocolieri, mangiafuoco, musica e balli barocchi in un contesto storico ricostruito per l'occasione. Menù storico con i prodotti di Stupinigi. Costo € 18.00 a persona - € 10.00 per bambini da 6 a 10 anni – gratuito per bambini fino a 6 anni. Info e prenotazioni fino al 15 settembre: stupinigieventi@libero.it

Queste sono tutte iniziative organizzate in collaborazione con Gruppo Storico Conte Occelli di Nichelino, Gruppo Officine della Memoria, Sistema Cultura e Associazione “Stupinigi è...”. Inoltre, sabato 14 (ore 17.30), domenica 15 (17 e 17.30), venerdì 20 (17 e 17.15), sabato 21 (17, 17.30 e 18) e domenica 22 (17, 17.30 e 18), sono previste “Passeggiate pomeridiane scoprendo tappa dopo tappa la storia, gli aneddoti e gli eventi che hanno “scritto” la storia di Nichelino”. Ritrovo in piazza Polesani nel Mondo (ingresso fiera) con arrivo in Borgo Antico (durata itinerario circa 2 ore). L'iniziativa è gratuita.

Per ulteriori info: turismo@comune.nichelino.to.it