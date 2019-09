A Savigliano "I volti della solitudine": mostra e convegno in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer

Nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sulle malattie dementigene, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ASL CN1 promuove sabato 21 Settembre, Giornata Mondiale dell’Alzheimer, presso la Sala Miretti in Via Miretti 10 a Savigliano alle ore 9 un incontro aperto alla popolazione sul tema: ‘Essere soli o sentirsi soli? I volti della solitudine’.

L’evento destinato alla popolazione e patrocinato dell’Assessore alla Cultura della Città di Savigliano e dell’OMCEO Cuneo prevede l’intervento di vari professionisti che si confronteranno con i partecipanti sul ruolo della solitudine nelle varie fasi della vita e di come alcune espressioni artistiche in epoche storiche differenti hanno declinato ed interpretato il concetto.

"La solitudine – afferma la Dr.ssa Mara Rosso Referente Ambulatorio Declino Cognitivo e Demenze della Struttura di Neurologia di Savigliano - intesa come condizione o percezione personale di isolamento, è uno dei drammi della società moderna".

L’evento vuole essere un momento di sensibilizzazione e di promozione socio-sanitaria, ma soprattutto un’occasione di aggregazione sociale e di confronto.

La Giornata sarà inoltre l’occasione per inaugurare la mostra fotografica ‘Solitudini: persone e luoghi’, realizzata dall’ Associazione Italiana Psicogeriatria che rimarrà visitabile fino al 27 settembre 2019 presso i locali del Comune di Savigliano in corso Roma 36, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17.30 ed il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

Per maggiori informazioni 0172-719352.