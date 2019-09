Giornata mondiale della sicurezza: tutte le iniziative del Santa Croce di Cuneo e dell'ASL Cn1

Lo scorso mese di maggio l'Assemblea mondiale della salute dell'ONU ha approvato la proposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di istituire il 17 settembre di ogni anno la Giornata mondiale della sicurezza del paziente - impegnando l'OMS e tutti gli stati del mondo a riconoscere la sicurezza delle cure come una priorità fondamentale per la salute e ad adottare le azioni necessarie per ridurre i danni ai pazienti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il Ministero della salute ha recepito la risoluzione dell'ONU e ha indetto la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, per promuovere a livello nazionale e locale iniziative di sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche di prevenzione dei rischi, giornata rivolta agli operatori sanitari e alla cittadinanza per migliorare e assicurare la sicurezza delle cure.

La giornata nazionale rappresenta l'occasione per un confronto con i cittadini e gli stakeholder sullo specifico tema della gestione del rischio clinico nonché per consolidare la collaborazione fra cittadini e aziende sanitarie nel processo di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure.

Martedi 17 settembre presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Torino dalle 10 alle 12.30 è in programma un incontro con la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e del direttore dell’Assessorato Danilo Bono sul tema sicurezza delle cure e delle persone assistite in Regione Piemonte. L’argomento sarà trattato dal dirigente Franco Ripa. Seguirà un confronto con cittadini e portatori di interesse.

Per la stessa giornata le Aziende Sanitarie sono state invitate a promuovere, a livello locale, iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sullo stesso tema.

L’Azienda Ospedaliera di Cuneo predisporrà, nella giornata di martedì 17 settembre dalle ore 10 alle 12, punti informativi all’ingresso dei presidi ospedalieri del Santa Croce e Carle con l’obiettivo di far conoscere le attività in cui sono impegnati i professionisti per garantire alti livelli di sicurezza nelle cure e distribuire materiale informativo sulle regole di comportamento da seguire per garantire una gestione sicura delle terapie.

Nel pomeriggio, alle 17.30, l’Asl CN1 incontrerà presso la sede legale di via Boggio 12 (sala riunioni seminterrato) le associazioni locali dell’area sanitaria e socio-sanitaria, per favorire un confronto e un primo livello di informazione con i principali portatori di interesse nel settore.

L’ingresso è aperto a tutti.