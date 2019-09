Consegnati i certificati di qualifica professionale Enaip

Nel tardo pomeriggio di giovedì 12 settembre, il direttore del centro Gualtiero Caroni con la partecipazione del sindaco Federico Borgna, hanno consegnato nella sede di corso Garibaldi, i certificati ai 98 allievi che, nell’anno scolastico 2018-2019, hanno terminato i sei indirizzi triennali di qualifica professionale.

Inoltre, per gli stessi orientamenti di studio sono stati premiati i giovani distintisi in termini di voti migliori, ma anche nella crescita e maturazione personale e professionale.

Si tratta di: Margaria Stefano (Operatore Elettrico), seguito dal tutor prof. Marco Manfredi; Galletto Michael (Operatori di Impianti Termoidraulici), con tutor prof. Andrea Fissore; Dalmasso Simone per la Riparazione di Veicoli a Motore-sezione A con tutor prof. Gian Marco Cometto; Feru Radu Daniel per la Riparazione di Veicoli a Motore-sezione B con tutor prof. Luca Dalmasso; Tardivo Simone per la Riparazione di Veicoli a Motore-Duale con tutor prof. Massimo Panero; Bella Bonino Caterina per gli Operatori ai Servizi di Promozione e Accoglienza, con tutor Romina Martini.

La cerimonia oltre a essere un momento di ritrovo e di mantenimento del contatto con la scuola, rappresenta il riconoscimento dell’impegno dimostrato da tutti gli allievi attraverso la conclusione del cammino formativo.

La maggioranza già lavora, altri continuano gli studi, altri ancora stanno facendo, o hanno provato, esperienze diverse, come il tirocinio in Italia o all’estero.

Il contatto con gli ex allievi è stato mantenuto anche attraverso lo sportello “servizi al lavoro”, con il quale si sono interfacciati per definire e progettare il loro inserimento lavorativo.

L’iniziativa si è conclusa tra l’entusiasmo dei giovani studenti, ai quali auguriamo di imboccare una strada ricca di successi.