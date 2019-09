Le torri di Alba illuminate di verde per sensibilizzare sulla SLA

Il Comune di Alba aderisce alla campagna di sensibilizzazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica che illuminerà in tutta Italia monumenti cittadini col colore simbolo dell’associazione.



Nella notte tra il 14 e il 15 settembre le torri di Alba si mostreranno in verde, per “fare luce” su questa malattia che colpisce tante persone e famiglie.



“E’ un gesto simbolico, ma di grande importanza – commenta il Sindaco – per puntare i riflettori su una malattia che purtroppo non ha ancora una cura. Il verde è il colore dell’associazione, ma anche della speranza per un futuro di supporto alle famiglie colpite dalla malattie e di sostegno alla ricerca.”



La XII Giornata Nazionale sulla SLA, #GN19, porterà in 150 piazze italiane 300 volontari con 15.000 bottiglie di Barbera d’Asti DOCG per raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 persone affette da SLA in Italia. Ad Alba saranno presenti il 6 ottobre, durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, in Piazza Risorgimento, per consentire di raggiungere e informare un maggior numero di persone.



“Spesso associazioni e volontari sopperiscono a quanto non riescono a fare le istituzioni pubbliche – prosegue Carlo Bo – e per questo la nostra amministrazione sarà sempre grata del loro impegno e darà pieno sostegno a iniziative meritevoli come questa”.