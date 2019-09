Inaugurazione Big Bench a polentata a San Benedetto Belb

A San Benedetto Belbo, ritorna la festa d’autunno nell’ edizione 2019 con l’inaugurazione della grande panchina "Big Bench".



Sabato 14 settembre a San Benedetto Belbo, alle ore 20 gli ormai collaudati “pulentau” prepareranno la buonissima polenta accompagnata dallo spezzatino di carne e salsiccia , seguirà il ballo liscio con l’orchestra “I Bovero band” con ingresso libero.



La manifestazione si svolgerà nel “salone polifunzionale Michele Ferrero” in piazza Emilio Canonica, anche in caso di maltempo. Domenica 15 Settembre alle ore 11, in Località Bossola verrà inaugurata la Grande Panchina (Big Bench).