Duecentocinquanta commensali ai "Tajarin" di Roaschia (FOTO)

La particolarità che rende uniche queste tagliatelle nostrane è la cottura con l'acqua della fonte Dragonera di Roaschia, con le sue caratteristiche oligominerali, la bassa quantità di minerali, e con un giusto equilibrio di calcio e bicarbonato.

" Organizzare una sagra come questa richiede un grande impegno, tra gli adempimenti burocratici, la sicurezza e la preparazione di tutti i piatti tipici "roaschin" - spiega la presidente della Pro Loco locale Maria Teresa Barbero - . È da più di un mese che lavoriamo per la buona riuscita della manifestazione in collaborazione con l'amministrazione comunale e con l'aiuto dintutte le realtà del volontariato ".

"Sono entusiasta per l'ottima riuscita anche quest'anno della "Sagra dei Tajarin" festa molto sentita dalla comunità locale e da innumerevoli turisti, che approfittano di una bella giornata di sole come oggi per mangiare bene e stare all'aria aperta, camminando tra i Tetti - dichiara il sindaco di Roaschia Bruno Viale-. È il risultato di un buon lavoro svolto in sinergia tra l'amministrazione comunale e la Pro Loco, che giova ai roaschini, mantenendo vive le tradizioni locali".