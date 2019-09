Sagre, feste patronali ed enogastronomia per questa soleggiata domenica di fine estate

Scopri tutte le manifestazioni in Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it; per aggiornamenti in tempo reale sugli eventi qui elencati consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Fiere, enogastronomia, sagre e manifestazioni varie



A Cherasco questo fine settimana è dedicato al Festival della Magia e della Solidarietà.

Oggi, domenica 15 settembre, ci sarà “Museo in festa” con intrattenimenti vari durante tutta la giornata. Alle ore 9.30 apertura del Museo della Magia con visite guidate e spettacoli, alle 11.30 Santa Messa nella chiesa di Sant’Agostino. Dalle 15.00 animazione con artisti di strada nella via Cavour e alle 17.00 inizierà, presso l’arco Belvedere, lo Smilab Show. Durante l’intera manifestazione verranno raccolte offerte per i progetti di solidarietà della Fondazione Mago Sales attraverso una sottoscrizione a premi (acquisto di un furgone per Christopher Castellini).

Info: www.museodellamagia.it



A Guarene questo fine settimana è dedicato ai festeggiamenti di fine estate organizzati dalla Proloco Guarene. Oggi, domenica 15, a partire dalle 18.00 tornerà a ravvivare piazza Roma una festa storica della cultura Piemontese: La Vijà.

Ottimo cibo, vino in abbondanza e musica accompagneranno tutta la serata.

Info: www.facebook.com/prolocoguarene



A Cervere, fino a lunedì 16 settembre è in programma la festa e la Fiera patronale di Santa Croce.

Stamane, dopo le celebrazioni religiose, aperitivo e, alle 21.30 dopo l’apericena, la sfilata di abiti nuziali di ieri e oggi “Ieri sposi”.

Info: www.facebook.com/comunedicervere



Questo fine settimana a Sommariva Bosco è dedicato al Festival dei Mieli “Amè l'Amèl 2019”, mostra mercato nell’ambito dei settori dell’agricoltura e dell’enogastronomia.



Oggi, alle 10 apriranno gli stand nelle vie del paese e prenderanno il via i laboratori di analisi sensoriale. Per i bambini saranno attivi tutto il giorno i giochi nel parcheggio di via Donatori. Ci sarà anche un doppio appuntamento (alle 11 e alle 15) con l’esibizione del gruppo degli sbandieratori e dei musici del gruppo Cherasco 1234, mentre alle 11.30 avrà inizio il raduno di auto storiche in via Cavour.



Alle 12.00 il pranzo e alle 15.30 presentazione di un libro sul mondo delle api e del miele, mentre alle 16, nella struttura di piazza Seyssel, si terrà un interessante convegno sul miele. Dopo la cena delle 19.30 chiuderanno la serata la musica dei Grigi per caso e la premiazione del concorso vetrine. Prenotazioni pranzo e cena: 338-35.26.275 (Lorena).



Info, programma completo e menù: www.amelamel.it e www.facebook.com/Ente-fiera-e-manifestazioni-Sommariva-del-Bosco



Nel fine settimana, nella splendida cornice del castello di Monasterolo di Savigliano, è in programma una rievocazione storica che permetterà al pubblico di rivivere gli eventi che hanno caratterizzato la storia del paese. Durante l'evento sarà aperta la Taverna del Castello con degustazione di birra e piatti medievali: il Minestrone Francescano, lo Stinco di Maiale e altre prelibatezze, oltre naturalmente a fiumi di Birra e Vino.



Anche oggi fino alle 18, il pubblico potrà visitare l'interno del Castello o curiosare liberamente all'interno dell'accampamento. La rievocazione avrà come filo conduttore la battaglia del 6 Febbraio 1394, con l'epilogo della cattura del Marchese e i momenti di prigionia. Il pubblico, oltre a partecipare a visite guidate nell'accampamento e all'interno del castello, potrà assistere a duelli, battaglie e concitati momenti di vita quotidiana dell’epoca. Ingresso libero.



Info e programma completo: comune.monasterolodisavigliano.cn.it



A Racconigi, nell’ambito del Settembre Racconigese, questo fine settimana è dedicato alla festa patronale, in onore ai Beati Caterina de Mattei e Clemente Marchisio, che include la nona edizione del “Palabiscotto”.



Oggi, domenica 15 settembre, ci sarà, nel centro storico, il “Mercatino dell'artigianato, hobbismo e creatività” a cui si aggiungeranno numerosi eventi: la processione religiosa che culminerà di fronte al Castello per la benedizione degli zainetti e il lancio dei palloncini, l’esibizione delle palestre di danza, la “Merenda all'ombra del Castello” per la presentazione di ricette con i prodotti tipici del territorio (Real Biscotto, Real Cappone e marmellata alle More di Gelso), sfilata di moda “Fashion Night 2019” e per concludere al meglio la giornata il concerto di “Soltanto emozioni”

Durante tutte le giornate di festa saranno aperti gli stand enogastronomici del Palabiscotto che offriranno numerosi piatti da degustare in allegria.

Oggi ingresso gratuito al Castello con possibilità di visite guidate.

Info: www.comune.racconigi.cn.it/



A Fossano, oggi è in programma lo Sbaracco, il “fuori tutto” dei negozi della città. A partire dalle 9, le attività commerciali esporranno i capi davanti alle vetrine sotto i portici, occasione per una bella passeggiata per il centro cittadino. Per informazioni: Ufficio turistico di Fossano, castello Principi d’Acaja, tel. 0172.60160 - numero verde 800.210762 e www.visitfossano.it



Anche a Saluzzo oggi, dalle 10 alle 20, è prevista la manifestazione "Negozi in strada-occasioni in bancherella", tradizionale iniziativa per gli acquisti d’occasione tra gazebi e bancarelle all’esterno dei negozi. Hanno aderito quest’anno una sessantina di attività commerciali con la partecipazione di una decina di rivenditori e concessionari di auto e moto.



Nel centro cittadino, abbinati allo shopping, sono in programma animazioni per grandi e bambini.



In piazza Risorgimento: Smith e il mondo dei palloncini, in omaggio a tutti i più piccoli. In corso Piemonte lo scivolo Short Double Slide, gonfiabile per bambini dai 3 ai 12 anni.



In via Torino: Dinosauro Park: gonfiabile ludico per bambini dai 3 fino ai 12 anni.

Sotto la tettoia di piazza Cavour, da non perdere la rassegna “Svitati” 40 produttori “eroici” di vini di montagna con i loro stand. Negozi in strada si svolgerà con qualsiasi tempo.

Info: www.facebook.com/visitsaluzzo/



La A.T. Proloco Venasca ha organizzato per questo fine settimana “Santa Lucia 2019” i cui festeggiamenti sono previsti fino a lunedì 16 settembre.

Oggi, domenica 15 settembre, sarà la giornata centrale della manifestazione: in piazza Caduti, la piazza centrale del paese, verranno allestiti, durante l’intero arco della giornata, giochi popolari a premi, lo “Svuota Camerette”, mercatino del baratto di giochi e libri per i bambini dai 5 ai 13 anni, il "truccabimbi" e uno stand per la raccolta fondi per l'acquisto di cancelleria e giochi per l'asilo; il gruppo Alpini di Venasca offrirà e servirà la merenda alle 16.30 e ci saranno canti spontanei con i cantori di Venasca.

Info: www.facebook.com/prolocovenasca



Questa domenica a Pontechianale è in programma “Ritorno dall’Alpe”, la festa dell’alpeggio con la fiera dei margari, l’esposizione dei capi bovini ed ovicaprini e dei prodotti d’alpeggio, degustazioni, animazioni musicali e possibilità di acquisto in occasione del mercatino per le vie del paese. Nel pomeriggio premiazione allevatori ed estrazione della lotteria.

Info: www.facebook.com/prolocopontechianale2018



Prosegue oggi a Cuneo, in piazza Costituzione, l’Outdoor Festival, la kermesse dedicata a tutti coloro che amano vivere in mezzo alla natura, tra sport, benessere, buon cibo ed avventura; in programma incontri, dibattiti ed esposizioni che esalteranno il grande patrimonio delle vallate cuneesi.

Oggi, domenica 15, contemporaneamente alla apertura del villaggio, alle 10, ci sarà il “Tour in bici d’epoca”, a cura di Gira&Tuira e Cuneo Bike Experience.

E poi ancora appuntamenti fino alle 17,30, sempre all’interno del Villaggio outdoor in piazza della Costituzione. Info e programma completo: www.facebook.com/CuneoOutdoorFestival



Festa patronale anche a Bombonina, frazione di Cuneo, fino a lunedì 16 settembre, con tante iniziative: celebrazioni religiose, tornei di bocce, partite a calcio, giochi popolari, incontri conviviali, serate danzanti. Oggi, domenica 15, sarà il giorno clou della festa: il mattino, alle 9.45, la Messa solenne con processione per le vie del centro. Nel pomeriggio, dalle 16, giochi per grandi e piccini con tante attrazioni e dalle 21 serata danzante con l’orchestra “Simpatia” (ingresso libero, pista da ballo coperta).



A Roaschia oggi, domenica 15 settembre, ci sarà la “Sagra dei Tajarin”, tradizionale festa dei tajarin, con pranzo a partire dalle 12.00, con prenotazione obbligatoria per i 200 posti assicurati.

Alle 15.00 si ballerà con curenta e ballet. Info: www.facebook.com/proloco.roaschia/



A Villanova Mondovì questo fine settimana è in corso la Festa Patronale dell’Addolorata con spettacoli, concerti, musica ed intrattenimenti vari che anticipano la tradizionale fiera mercatale del lunedì con la rassegna zootecnica della razza bovina piemontese ed il pranzo con la minestra di trippe. Sport e musica caratterizzeranno il pomeriggio di questa domenica: alle ore 15.30 è in programma il concerto dei Max-Tone & Hot-Tempo (piazza San Lorenzo) ed alle ore 17.30 al via il Memorial ‘Vincenzo Tomatis’ di pallavolo: protagoniste le squadre del Vbc Mondovì e della Pool Libertas Cantù, entrambe impegnate nel campionato di serie A2 maschile. Dalle ore 17 alle ore 19, all'interno del Parco di Villa Corinna, in scena l'evento 'Sposami ora, sposami ancora', appuntamento che vedrà protagonisti i professionisti del wedding, all'opera per proporre le proprie competenze, offrendo ispirazioni e consigli grazie alla presenza di sposi che hanno già vissuto il Grande Giorno. In serata, processione mariana ‘aux flambeaux’ dedicata a Maria Santissima Addolorata nelle vie del centro storico.

Info e programma completo: www.comune.villanova-mondovi.cn.it/



A Ceva è iniziata questo fine settimana la 58° Mostra nazionale del Fungo, che si svolgerà anche sabato 21 e domenica 22 settembre. La Mostra Mercato ospita un grande mercato di funghi e prodotti tipici (salumi, miele, formaggi, castagne, olio della Riviera Ligure di Ponente) e punti enogastronomici con possibilità di degustazione. Completano la manifestazione un mercatino dell’artigianato, spettacoli, momenti di animazione e concerti.



L’evento è una delle rassegne micologiche più importanti a livello nazionale ed europeo, dal punto di vista scientifico; a corollario della Mostra tanti eventi per tutti i gusti. Oggi, domenica 15, proseguirà in Via Marenco la rassegna micologica, in Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi l’area di vendita funghi e tartufi con Stand gastronomici e tante occasioni di assaggiare i prodotti tipici del territorio come la polenta saracena.



Previsti nella giornata appuntamenti per bambini e spettacoli vari, tra cui lo spettacolo teatrale con Mario Zucca. Allo stand dell’Associazione Ceva nella Storia ci sarà possibilità di prenotazione per visite guidate al Forte e alla Città.

Info e programma completo: www.comune.ceva.cn.it.



Alle 10.30 alla Stazione FF.SS. arriverà il treno Centoporte della Linea Storica Ceva-Ormea.



Info: www.piemontevic.com/viaggi-treno-storico-valle-tanaro.html



A Carrù proseguono i festeggiamenti la Sagra dell’Uva 2019 con eventi gastronomici, esposizione di prodotti tipici locali, manufatti agricoli ed artigianali, concerto della banda musicale, spettacoli teatrali, intrattenimenti danzanti. Oggi, domenica 15, dalle 15.00 divertimenti vari per bambini, alle 15.30 concerto della Banda Musicale Giovanni Alesina di Carrù, alle 18.00 merenda sinoira sotto il campanile e alle 21.00 spettacolo di magia ad ingresso libero.



Info e programma completo: www.comune.carru.cn.it



Iniziative culturali e concerti



A Magliano Alfieri oggi proseguono “Declinazioni dell'anima”, festival del pensiero. La giornata di questa domenica si aprirà alle 9,30 nel Castello con "Tempo e pienezza" con Alberto Banaudi, professore di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico Vercelli di Asti che negli anni si è specializzato nel rapporto tra mito e origine del pensiero occidentale in chiave antropologica e filosofica.



Nel pomeriggio alle 15,30, lo spettacolo del gruppo di ballerini Astitango.

Ingresso libero. Info: www.comune.maglianoalfieri.cn.it



Oggi, domenica 15 settembre, alle 16.30 nella suggestiva e caratteristica borgata museo di Balma Boves, a Sanfront, è in programma il concerto “Voxonus Duo e Percussioni”; Maurizio Cadossi al violino e Claudio Gilio alla viola, accompagnati da Flavio Spotti alle percussioni, proporranno brani di Johann Sebastian Bach, Tarquinio Merula, Andrea Falconieri, Solomon Eccles, Henry Eccles Junior e altri. Il programma prevede una serie di trascrizioni di danze, temi di battaglia e la celebre “Follia”. Il suono ancestrale delle percussioni regalerà all’esecuzione un fascino magnetico, un ritmo inatteso e coinvolgente, un arricchimento timbrico suggestivo. Ingresso 10 euro (biglietteria sul posto); possibilità di accedere alla borgata con una visita guidata al costo di 4 euro.

Info: 019-824663/340-6172142 o www.orchestrasavona.it.



Questo fine settimana si celebra la Giornata europea della cultura ebraica con molti eventi collaterali (concerti, mostre, ecc.) e visite guidate nei siti ebraici (sinagoghe, cimiteri e case facenti parte di antichi ghetti riscoperti e restaurati) che oggi si apriranno a decine di migliaia di visitatori. Appuntamento alle Sinagoghe di Cherasco, (in via Marconi 6), di Cuneo (Contrada Mondovì 20), di Mondovì (via Vico 65) e di Saluzzo (via Deportati Ebrei 10).



Tutte le visite sono guidate e ad ingresso libero, non è necessario prenotare.

Info: https://torinoebraica.it/evento/giornata-europea-della-cultura-ebraica-2019/

Artefacta Beni Culturali, info@artefacta.it, 347-4891662



In questo fine settimana è in programma "Attraverso la memoria" manifestazione per non dimenticare che dal mattino del 9 settembre e il mezzogiorno del 13 settembre del 1943, circa mille ebrei, dalla Francia salirono i sentieri che conducevano in Italia, attraverso il Colle di Finestra (m. 2474) e il Colle di Ciriegia (m. 2543), per sfuggire al feroce sterminio nazifascista. Profughi da tutta Europa, tra cui bambini di pochi mesi e persone anziane, scesero in Valle Gesso alla ricerca di un rifugio, il quale per 340 di loro non fu tale ed ebbe come tragico epilogo la deportazione ad Auschwitz nel novembre 1943. Appuntamenti domenica 15 settembre a Colle di Finestra e Valdieri.



Oggi, domenica 15 settembre è in programma una visita guidata, condotta dallo storico Giovanni Cerutti, alle tombe storiche ed artistiche del cimitero urbano e del cimitero israelitico di Cuneo.



La partecipazione è libera e gratuita ma occorre prenotare telefonando all’Azienda Turistica Locale (0171690217). La partenza è prevista alle ore 15.30 dall’ingresso principale del cimitero urbano. In caso di maltempo la visita sarà annullata.

La parte più antica del cimitero urbano di Cuneo è di notevole interesse storico, monumentale e artistico, e la visita a queste tombe consente di ripercorrere la storia cittadina degli ultimi duecento anni. Saranno oggetto della visita alcune tombe monumentali di famiglie illustri, statue, busti di defunti e bassorilievi eseguiti da scultori di chiara fama.



Iniziative solidali e volontariato



Oggi è la Giornata Nazionale sulla SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), promossa da AISLA. L’iniziativa nelle 150 piazze italiane si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10€ sarà infatti possibile ricevere una delle 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG, disponibili grazie al sostegno di istituzioni e consorzi. I fondi raccolti saranno utilizzati da AISLA per sostenere l’Operazione Sollievo, progetto che consiste nell’aiutare gratuitamente i malati di SLA con sostegni concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori) e consulenze psicologiche legali e fiscali. Ecco le piazze e gli orari in cui oggi sarà possibile acquistare le bottiglie:

Boves, Piazza dell’Olmo davanti alla Chiesa parrocchiale dalle 8 alle 12;

Cuneo, Corso Nizza 30 dalle 9 alle 18;

Saluzzo, corso Italia davanti alla Banca Regionale Europea dalle 9 alle 18;

Villafalletto, Piazza Mazzini davanti alla chiesa parrocchiale dalle 8 alle 12;

Monsola, fraz. Villafalletto, davanti alla chiesa parrocchiale dalle 9 alle 11.

Info: http://www.aislacuneo.it/



Oggi, domenica 15 settembre, torna a Becetto di Sampeyre la Camminata senza frontiere, Memorial di Rita, in memoria della revellese Rita Rapezzano, scialpinista e grande appassionata di montagna. Il ritrovo è fissato alle ore 9 sulla piazza alta di Becetto vicino alla fontana dove parte il sentiero, punto di partenza e di arrivo dell’escursione. Due i percorsi proposti dall’organizzazione: uno della lunghezza di circa sei chilometri, adatto anche alle famiglie, e uno dello sviluppo di 12, fino al Colle del Prete. Entrambi prevedono una serie di punti di ristoro. Il ritrovo è alle 9 sulla piazza alta di Becetto, la partenza alle 9,30. Sarà possibile iscriversi alla camminata direttamente in loco. La Camminata senza frontiere anche quest’anno avrà una doppia finalità benefica. Parte del ricavato andrà all’associazione “I sogni dei bambini” per il progetto Mario Vallesi in Nepal e a sostegno di un’iniziativa rivolta ai più piccoli in Congo. La camminata sarà seguita da un polenta-party, al costo di 8 euro (bambini 5 euro), alle ore 13. Madrina dell’iniziativa sarà ancora una volta la pluricampionessa olimpica Stefania Belmondo. Le iscrizioni possono essere fatte per via mail, via telefonica e sul luogo della partenza fino a trenta minuti prima del via.

Info: http://www.progettonepal.it/news/



Questa domenica Busca ospiterà la quinta edizione della Fitwalking solidale; la giornata inizierà alle 8,30 in piazza Santa Maria con il progetto Strides patrocinato dal Lions Club Busca e Valli per lottare contro il diabete attraverso il movimento e lo sport: verranno effettuate prove glicemiche gratuite a chiunque si presenti a digiuno. Alle 9,45 è previsto il risveglio muscolare in piazza, mentre la partenza della camminata non competitiva sarà alle 10,30. I percorsi possibili sono tre, lunghi 10, 9 e 5 km (quest’ultimo è adatto anche a passeggini e sedie a rotelle), tutti con destinazione piazza Fratelli Mariano.



Il Leo Club Busca e Valli presenterà il gioco “Let’s play different”, un originale gioco dell’oca per sensibilizzare alla disabilità e alla diversità. I pettorali possono essere acquistati al costo di 5 euro (3 per il pettorale dog) e sarà possibile comprarli direttamente il giorno della partenza, ma spendendo un euro in più. Al pettorale, che dà diritto ad accedere al pasta party, è associato un ricco pacco gara. Info: https://www.facebook.com/Fitwalkingsolidalebusca/



A San Lorenzo di Fossano, oggi, domenica 15 settembre, alle 14.30, ci sarà la Camminata per l’India con merenda sinoira il cui ricavato è destinato ai progetti dell’associazione “Insieme per l’India”. Piatto forte della merenda sinoira sarà la pochetta con patatine che verrà servita con gli antipasti tipici cucinati dai volontari. Il tutto sarà “plastic free” ovvero con l’utilizzo di stoviglie in materiale compostabile. Il ricavato della Camminata contribuirà a sostenere un progetto di formazione della Diocesi di Mangalore (India) in Tanzania, regione del Kilimangiaro, dove opera un giovane e valido missionario indiano; è necessario realizzare un dormitorio per la Boarding school (collegio) dove vengono accolti e seguiti i ragazzi dei villaggi rurali durante l’anno scolastico perché possano accedere con pari dignità alle scuole statali (senza questo supporto sarebbero subito vittima della dispersione scolastica. La Camminata avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Info: http://insiemeperlindia.org/wp-old/



Per celebrare il quarantennale della fondazione, la Croce Verde di Saluzzo ha organizzato una serie di eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salute e sicurezza e sulla necessità di consolidare il numero di operatori al fine di garantire un servizio sempre più efficiente delle ambulanze. Oggi, domenica 15 settembre, ci sarà la sfilata dei volontari che partirà alle ore 9 da piazza Garibaldi. Accompagnato dal complesso bandistico Città di Saluzzo, il corteo proseguirà su piazza Cavour, via Silvio Pellico e corso Italia. Tappa finale il Duomo, dove il Vescovo, Monsignor Cristiano Bodo presiederà la messa solenne delle ore 10. Al termine della funzione, i volontari, insieme ad altre cinquanta consorelle, come vengono chiamate le associazioni omologhe, alla presenza delle autorità, si ritroveranno in piazza Garibaldi per la benedizione della nuova autovettura, corteo in centro città e pranzo sociale.

Info: www.facebook.com/CroceVerdeSaluzzo



Oggi, domenica 15 ad Alba appuntamento per la manifestazione sportiva podistica non competitiva con finalità di raccolta fondi a fini benefici “Corri sotto le torri Alba nel cuore” a cui tutti possono partecipare, di corsa o al cammino, anche con il proprio cane, su un percorso che attraversa i viali, i parchi, le vie e le piazze principali della città di Alba. Partenza da piazza Garibaldi, accompagnati dalla Banda Musicale Albese. Una canotta tecnica running, una medaglia ricordo fior di conio e la rivista patinata ufficiale saranno consegnati ai primi 1000 iscritti, sia che partecipino alla corsa o alla camminata, che riceveranno un ricco pacco gara. Gadget e pacco gara anche a chi porta il proprio cane. Al termine del percorso ricchi premi; il ritrovo è previsto dalle ore 8,30 in piazza Garibaldi con partenze alle ore 9,40 per gli under 14 (km. 1) e alle ore 10 per la corsa e la camminata (km 4,5 o 8) con l’apoteosi all’arrivo in piazza del Duomo. Saranno tanti come sempre i Volontari, i Borghi della Giostra, i gruppi di Polizia Municipale, Croce Rossa, Carabinieri in congedo, tante Associazioni cittadine. Per chi non ha fatto la pre-iscrizione, è ancora possibile iscriversi oggi e ritirare il pettorale alla partenza in piazza Garibaldi nella Filiale di Banca d’Alba.

Info e percorso sul sito di Triangolo Sport ASD, www.triangolosport.it,

facebook, instagram, youtube.