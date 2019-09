Serata dedicata ad Emergency a Borgo San Dalmazzo

Serata dedicata ad Emergency quella di giovedì 19 settembre a Borgo San Dalmazzo.



A partire dalle ore 18, presso la libreria “Sognalibro” di Via Bergia, 6/B, andrà in scena “Il cerchio della Guerra”, reading teatrale a tre voci, dal testo di Patrizia Pasqui e Mario Spallino.

Un racconto di parole e immagini, per ripercorrere le attività di Emergency, dal crollo delle torri gemelle ad oggi, per acquisire consapevolezza del fatto che la guerra, non è mai la scelta giusta!

A seguire, alle ore 19:00, presso il “Belfiore Cafè” di Via Garibaldi, 2, APERICENA, con parte del ricavato destinato alle attività dell’associazione.

Un’occasione per unire riflessione e convivialità.





Prenotazioni apericena (entro martedì 17/09): 340/0588041

Info: cuneo@volontari.emergency.it – fb: Gruppo Emergency Cuneo / Sognalibro / Belfiore Cafè