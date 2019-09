Sesta edizione della Passeggiata a sei zampe a Mondovì Piazza

Nuova location per la sesta edizione della Passeggiata a sei zampe organizzata dalla L.I.D.A. sezione Carrù, Mondovì, Ceva O.D.V. e da GALGO LIBRE O.D.V., con l’obiettivo primario di raccogliere fondi a favore di quest’ultima associazione che da anni si occupa della tragica situazione dei galgos (levrieri) in Spagna, cani nobili e dolcissimi che vengono torturati e uccisi con estrema crudeltà dagli stessi uomini che dovrebbero proteggerli.



Si svolgerà infatti, con il Patrocinio del Comune di Mondovì, domenica 29 settembre nella splendida cornice di Mondovì Piazza.



Il ritrovo è previsto per le 10 in Piazza Maggiore dove sarà possibile in mattinata visitare, su prenotazione, il Museo della Ceramica. Per chi arriverà solo al pomeriggio l’appuntamento è alle ore 14,00 per l’apertura delle iscrizioni alla Passeggiata e la consegna dei gadget ai partecipanti a 4 zampe. Alle 15 avrà inizio la passeggiata che si snoderà verso i giardini del Belvedere, la discesa ai parcheggi, Via Carassone, la panoramica Via Carlo Ferrero e Via Vico per tornare al luogo di partenza, dove sarà possibile salire sulla funicolare per una breve visita al quartiere Breo.



Al termine della passeggiata, previsto per le ore 17 in Piazza Maggiore, si terrà la Pesca di Beneficenza indetta per far fronte alle spese per le cure e la rinascita dei galgos salvati dalla soppressione nelle perreras spagnole.



La Passeggiata sarà aperta a tutti coloro che amano gli animali, con o senza amici pelosi. Anche quest’anno la manifestazione sarà Punto di Raccolta per cibo e materiale da inviare, sempre tramite GALGO LIBRE ai rifugi spagnoli.

Sarà inoltre presente in Piazza Maggiore per l’intera giornata il mercatino solidale delle associazioni animaliste che sostengono la causa dei galgos spagnoli e che avranno sui loro tavoli del materiale informativo e dei gadgets da offrire per la raccolta fondi.



Tutto il ricavato della giornata verrà affidato al termine della manifestazione al Responsabile di GALGO LIBRE O.D.V. per finanziare le attività di recupero e cura dei cani abbandonati nell'area dell'Andalucia.