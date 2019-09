Sport in piazza torna a Cherasco per conoscere le tante discipline presenti sul territorio

Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con "Sport in piazza", la manifestazione che coinvolge le realtà sportive del territorio e dà la possibilità ai ragazzi di scoprire le varie discipline. L'appuntamento è per sabato 21 settembre sulla piazza delle scuole a Roreto dalle 14, momento in cui si sarà l'apertura ufficiale dei giochi con alzabandiera e giuramento dell'atleta. La piazza sarà invasa dagli stand delle associazioni sportive che faranno provare direttamente sul campo le discipline: tennis, calcio, pallavolo, basket, ciclismo, bocce, aerobica, sci, tiro con l'arco, hockey, pallapugno, rugby, sbandieratori, danza, dama, atletica, boowling. Al termine della manifestazione, tra tutti coloro che avranno compilato la scheda distribuita all'iscrizione, verranno sorteggiati alcuni premi. "Sport in piazza - spiega il consigliere Pino Bonura, che da anni segue la manifestazione - è un'occasione per trascorrere alcune ore all'aria aperta insieme ai coetanei, ma anche per scoprire sport poco conosciuti e provarli. L'Amministrazione è sempre stata attenta al settore sportivo come opportunità da offrire ai nostri giovani per crescere in ambienti sani, stimolanti, dove si imparano le regole della convivenza e del rispetto reciproco". La partecipazione è gratuita.