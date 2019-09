Un successo il Fitwalking solidale a Busca: 2467 i pettorali venduti

Oggi (domenica) la città di Busca ha ospitato la quinta edizione della Fitwalking, una passeggiata per tutta la famiglia e gli amici a quattro zampe.

Questa mattina la città di Busca ha accolto le 2467 persone che hanno deciso di trascorrere una sana e spensierata giornata tra le bellezze della città e delle colline circostanti.

Una bella giornata di sole con oltre 20 gradi ha fatto da cornice alla manifestazione che ha avuto inizio alle 10.30.

I 3 percorsi sono stati particolarmente apprezzati in quanto hanno dato la possibilità a tutti di poter partecipare: 9 e 10 km per chi ha voluto fare più passi e 5 km per chi era in compagnia di passeggini e carrozzine.

Prima della partenza, alle ore 8, ha avuto un ottimo successo la prima iniziativa patrocinata dal club Lions Busca e Valli che, attraverso il progetto Strides, ha voluto sensibilizzare le persone alla lotta contro il diabete attraverso il movimento e lo sport, gratuitamente la prova glicemica.

Grazie al ricavato della Fitwalking solidale, è stato scelto un progetto da finanziare tra le associazioni che hanno partecipato, oltre a sostenere, come gli scorsi anni, le scuole e le associazioni che si erano accreditate.

“Tutto questo è stato possibile – spiegano gli organizzatori – grazie alla collaborazione tra il comitato Fitwalking, il Circolo Endas ASD Cuneo centro, il Comune di Busca, il Lions Club Busca e Valli e l’Associazione Assoimprese.

Un ringraziamento ai numerosi sponsor, al Circolo ENDAS ASD CUNEO CENTRO e a tutti i partecipanti che ogni anno rendono possibile questa manifestazione solidale.

Grazie, uniti si può”.