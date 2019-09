“Festa del Costa Crociere” nella discoteca “Pacifico” di Piscina: organizza la Polaris Viaggi

La Polaris Viaggi di Bagnolo Piemonte ha organizzato, per giovedì 26 settembre, presso la Discoteca “Pacifico” di Piscina (To), la “Festa del Costa Crociere”, riservata a tutti i crocieristi del Saluzzese e del Pinerolese.

Giovedì 26 settembre sarà anche il compleanno di Sonia De Castelli, che sarà quindi l’ospite della serata per allietare – insieme con la sua band – tutti gli intervenuti con canti e balli e presentare le ultime offerte della Polaris e della Costa Crociere, la compagnia che si appresta a varane la sua nuovissima “Costa Smeralda”, le cui peculiarità ed i cui servizi verranno illustrati nel dettaglio nel corso della serata.

La festa, come detto è aperta a tutti i crocieristi (non solo quelli che sono clienti della Polaris) ed a tutti i “Costa Club”, ma anche a coloro che crocieristi non lo sono mai stati ma in cuor loro contano di diventarlo presto. A tutti gli intervenuti, al momento del loro ingresso in sala, verrà regalato un biglietto che darà loro il diritto di partecipare alla successiva lotteria, che metterà in palio una mini-crociera nel Mar Mediterraneo.

Inoltre, particolare davvero rilevante, alle prime 50 adesioni di iscritti al “Costa Club” che giungeranno all’indirizzo di posta elettronica info@polarisviaggi.it verrà offerto non solo l’ingresso in discoteca, ma anche la susseguente cena, magari seduti al fianco di Sonia De Castelli.

E’ d’obbligo l'abito elegante.

Per ulteriori informazioni la Polaris Viaggi mette a disposizione tre numeri di telefono: quello del titolare Aldo Bruno contattabile sempre via whatsapp (333.7121773), quello dell’agenzia di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e quello dell’agenzia di Revello (0175.257396), aperte dal lunedì al sabato.