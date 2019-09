Al via le attività dell'istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto

Settembre, tempo di nuovi inizi anche per la scuola rurale Valle Bormida. “L'Europa nel panorama economico globale” è soltanto il primo dei numerosi corsi che l'Istituto comprensivo Cortemilia-Saliceto organizzerà nel corso di quest'anno scolastico.



Come sempre il programma prevede interventi di relatori molto competenti ed esperti del settore. Il primo appuntamento è calendarizzato per giovedì 26 settembre. Tony De Luca, illustre docente di Amministrazione e Finanza della Boston University avvierà un interessante quanto attuale dibattito dal titolo “Quale futuro per l'Europa e quale ruolo per l’Italia?”.



A seguire, giovedì 17 ottobre i relatori Vittorio Emanuele Parsi (docente di relazioni internazionali presso l'Università Cattolica di Milano) e Sergio Cirio (docente di storia e filosofia) parleranno di “Scenari economici e politici all'indomani delle elezioni del Parlamento europeo”. Moderatore delle interviste e del dibattito sarà Franco Fenoglio, direttore del giornale Carta Bianca News.



L'altro corso che verrà attivato in questa prima parte dell'anno riguarderà la medicina e la salute. Giovedì 3 ottobre i farmacisti Andrea Nicola e Marina Ghiglione illustreranno al pubblico come leggere le etichette della moderna cosmesi naturale.



Altro importante appuntamento da non perdere sarà quello di giovedì 10 ottobre, in cui Francesca Vieri, farmacista e tecnico erborista spiegherà “Come leggere il bugiardino: effetti collaterali e interazioni”.



Venerdì 22 novembre, invece, sarà la volta di Livia Brignolo, medico specialista di malattie infettive tropicali presso l'ospedale Sacco di Milano. Oggetto della discussione, le malattie sessualmente trasmissibili. Un valore aggiunto per entrambi i corsi è sicuramente la collaborazione e la partecipazione del Lions Club di Cortemilia e Valli, nella persona del presidente Antonella Caffa.



Tutti gli incontri si terranno presso l'aula magna della scuola primaria di Cortemilia, in via Salino 1. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo scuolarurale@iccortemilia-saliceto.edu.it oppure compilare un modulo di iscrizione online sul sito dell'Istituto www.iccortemilia-saliceto.edu.it, o ancora lasciare un messaggio alla segreteria telefonica dello 01731996451.