"Star Meglio per Imparare di più": convegno finale alla Caserma Mario Musso di Saluzzo

In data 21 settembre, presso i locali dell’ex Caserma Musso, si terrà il Convegno conclusivo del Progetto triennale Star Meglio per Imparare di più, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo all’interno del bando Officina Didattica.



Il progetto ha visto coinvolte 11 realtà scolastiche, facenti parte della Rete di Scuola del Saluzzese: Cnos-Fap di Saluzzo, IC Bagnolo, IC Barge, IC Costigliole-Venasca, IC Revello, IC Saluzzo, IC Sanfront-Paesana, IC Verzuolo, IIS Bodoni – Saluzzo, IIS Denina –Saluzzo, IIS Soleri-Bertoni –Saluzzo.



Nel corso di questi tre anni le scuole hanno potuto offrire agli insegnanti una formazione sulle metodologie dell’apprendimento cooperativo, sperimentare in alcune classi pilota tali metodologie, realizzare percorsi di educazione ai rapporti, mettere a disposizione degli allievi degli sportelli di ascolto.



Al Convegno conclusivo sarà presente in qualità di relatore il prof. Mario Comoglio, già Docente di Didattica all’Università Salesiana di Roma, ricercatore che per primo ha portato il Cooperative Learning in Italia.



