Lavori in via Ravina ad Alba, scatta da domani la chiusura al transito veicolare

Per lavori con uso del cestello, lunedì 16 settembre dalle ore 14 alle ore 18 è istituita la chiusura al transito veicolare di via Ravina, angolo via Pertinace.



Sono previsti: il doppio senso di circolazione veicolare per i residenti e le attività insediate in Ravina; la deviazione del traffico veicolare autorizzato su via Vitt. Emanuele, all’intersezione di via Pertinace con via P. Belli; la presegnalazione di “via Ravina chiusa” in via Pertinace angolo via P. Belli.