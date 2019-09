Fossano: c'è tempo sino al 30 settembre per presentare le domande di "EmergenzaCasa 8"

C'è tempo fino al 30 settembre per presentare domanda per il Progetto "EmergenzaCasa 8" promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in collaborazione con il Comune di Fossano, il C.A.V, la Caritas Diocesana, il Consorzio Monviso Solidale. Il progetto è rivolto alle famiglie in situazione di temporanea emergenza abitativa, anche a causa delle crisi economiche in corso.

"Possono fare domanda i privati che siano in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato oltre che essere in possesso dei requisiti fondamentali. - spiega l'assessore del Comune di Fossano con delega alle politiche sociali ed assistenziali Ivana Tolardo - Va poi sottolineato che sarà data una priorità nell'assegnazione ai nuclei familiari con una storia occupazionale precaria e insufficiente per il mantenimento del nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei monoparentali ed alle situazioni di disoccupazione, mobilità, precariato, cassa-integrazione o di cessazione dell’attività di tipo autonomo in cui dovessero versare uno o più componenti del nucleo familiare".

I REQUISITI

nucleo familiare (di diritto o di fatto), anche monoparentale, con uno o più figli o parenti a carico oltre eventualmente al coniuge, in situazione di temporanea difficoltà economica; risiedere in alloggio concesso in locazione da parte di soggetto privato e non in abitazione appartenente all’edilizia pubblica residenziale; non essere legati con il proprietario contraente da vincoli di parentela diretta di primo o secondo grado; risiedere nel Comune di Fossano; non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale; non essere titolari di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza; essere in possesso di I.S.E.E. in corso di validità inferiore o uguale a Euro 12 mila; non aver percepito il contributo nell’ambito delle due precedenti edizioni del progetto: “EmergenzaCasa 6 – edizione 2017” e “EmergenzaCasa 7 – edizione 2018”.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: contratto di locazione registrato; documentazione inerente le eventuali spese condominiali correnti (obbligatoria per chi risiede in un condominio); CUD 2019 - redditi 2018 (per i lavoratori dipendenti) o MODELLO UNICO 2019 – redditi 2018, relativi a tutti i percettori di reddito del nucleo familiare; (a discrezione del Comune l’accettazione dell’autocertificazione del dato) attestazione I.S.E.E. in corso di validità; titolo di soggiorno in corso di validità (obbligatorio per cittadini extracomunitari).

"La domanda potrà essere presentata al Comune di Fossano presso l’Ufficio Casa in via Roma 91" conclude l'assessore Tolardo.