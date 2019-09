Grande successo per la seconda edizione del Cuneo Alps Outdoor Festival

Bilancio positivo per la seconda edizione del Cuneo Alps Outdoor Festival, la kermesse organizzata da Confcommercio Cuneo, dedicata a tutti coloro che amano vivere in mezzo alla natura, tra sport, benessere e buon cibo, che si è svolta a Cuneo, in piazza della Costituzione, da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con questa seconda edizione del Cuneo Alps Outdoor Festival - commenta il presidente Confcommercio Cuneo Luca Chiapella - . La nuova location di Piazza della Costituzione ha attratto un pubblico interessato alle tematiche che trattano la vita all'aria aperta e che si declinano in 12 mesi all'anno, da gennaio a dicembre utilizzando tutte le specialità sportive delle quali, in questo fantastico territorio, utenti, turisti e appassionati posso usufruire. Penso agli sport invernali da discesa, l’arrampicata sportiva o il cicloturismo che in questi ultimi anni ha ottenuto un grande successo, così come tutte quelle attività che si possono svolgere all'aria aperta”.

“È intenzione di Commercio di proporre la terza edizione del Cuneo Alps Outdoor Festival, visto il successo di pubblico, interessato anche dalle tematiche delle tavole rotonde, la presentazione di libri e dalle dimostrazione di varie specialità sportive che si svolgono in montagna. Molto frequentata è stata la palestra di arrampicata e proprio in questo ambito sono stati premiati tre atleti che si sono distinti nei campionati europei italiani di specialità. Molto visitati anche gli stand delle Forze dell'Ordine e della Croce Rossa, dei partner e degli sponsor che hanno creduto in questa seconda edizione e che ringrazio sentitamente”.

“È intenzione di Confcommercio - conclude il presidente Chiapella - di far crescere ulteriormente questa kermesse dedicata all’outdoor, con il coinvolgimento di tutti quelli che, a vario titolo, hanno già patrocinato e collaborato il Festival, mi riferisco a Comune di Cuneo, Atl, Comitato Wow, Camera di Commercio, ai quali chiederemo un maggiore impegno per la terza edizione. L’obiettivo deve essere quello di far crescere questa manifestazione, per portare ad una maggior consapevolezza di come la tematica dell’outdoor sia il futuro per Cuneo e tutte le sue vallate”.