Lungo il percorso della camminata “Passi in Salute” a Cuneo hanno prestato servizio anche gli Alpini

Domenica 8 settembre, in occasione dell’annuale camminata non competitiva “Passi in Salute”, organizzata dall’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle con lo scopo di raccogliere dei fondi, numerosi Alpini iscritti ai gruppi della Sezione ANA di Cuneo e giovani in servizio al II Reggimento Alpini della Caserma Ignazio Vian di San Rocco Castagnaretta, hanno prestato servizio spontaneo lungo il percorso tra i due ospedali, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

Il coordinamento e la collaborazione di questa significativa iniziativa è stato effettuato dal Comitato del Memoriale della Divisione Alpina “Cuneense”, per onorare la memoria degli Alpini caduti e dispersi nella tragica campagna di Russia.

Nella foto, insieme ad alcuni degli organizzatori, è presente una rappresentanza dei volontari Alpini.