Quattro giorni di Pedibus “allargato” per raggiungere le scuole di Bra

E’ partito questa mattina sotto la Zizzola lo speciale Pedibus attivato in via sperimentale in occasione della "Settimana Europea della Mobilità Sostenibile", a cui la città di Bra aderisce, insieme ad altri 52 Comuni in tutta Italia.

Fino a giovedì 19 settembre, gli studenti di tutte le scuole primarie braidesi daranno vita a lunghi “serpentoni” umani che, grazie alla preziosa collaborazione di genitori, insegnanti e volontari, condurranno gli alunni nelle classe muovendosi lungo diversi percorsi prestabiliti.

Le linee sperimentate nella Settimana della Mobilità Sostenibile rimarranno attive fino alla fine dell'anno solo al raggiungimento di un numero sufficiente di adulti accompagnatori per ogni linea.

Tutti coloro (genitori, nonni, zii, volontari...) che vorranno dare la propria disponibilità per sostenere il Pedibus potranno iscriversi direttamente in Comune, all’Ufficio Mobilità Sostenibile (via Barbacana 6, primo piano, tel. 0172.438121) o all’Ufficio Servizi alla Persona (piazza Caduti per la Libertà 18, Palazzo Garrone, tel. 0172 438206).