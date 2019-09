L'unico accusato dell'omicidio di Gambasca si era tolto la vita in carcere: la Corte d’Assise chiude il processo

Questa mattina la Corte d’Assise di Cuneo ha chiuso il processo in corso nei confronti di Modesto Barra, accusato di aver ucciso Baldassarre Ghigo, 66enne pensionato di Fossano il cui corpo fu rinvenuto carbonizzato il 14 novembre 2015 all’interno della sua auto nella località Gravera Granda, a circa 5 chilometri dal centro di Gambasca. Il boscaiolo settantenne Barra si era tolto la vita nella sua cella in carcere a Cuneo lo scorso 7 agosto.

Il procedimento a suo carico per l’accusa di omicidio volontario aggravato si trovava alle battute finali. Doveva ancora essere sentito come testimone chiave un cittadino rumeno, il quale aveva detto agli inquirenti che il giorno in cui sarebbe morto Ghigo era andato dal boscaiolo per aiutarlo nei lavori. Del teste, all’estero per motivi di lavoro, si sono perse le tracce dopo vari tentativi da parte della Procura di poterlo interrogare. E forse, proprio durante l’odierna udienza, l’imputato avrebbe potuto dare la sua versione dei fatti.

Resta così un mistero la fine di Baldassarre Ghigo. Secondo la tesi del sostituto procuratore generale di Torino Sabrina Noce, Barra il 13 novembre 2015 avrebbe colpito con un corpo contundente l’amico, trasportato sull’auto di proprietà di quest’ultimo in un bosco a poca distanza dalla abitazione, e appiccato il fuoco alla vettura. Il movente sarebbe stato riconducile ad un debito di 63.400 che l’imputato doveva al Ghigo.

Fra gli elementi raccolti dagli inquirenti contro il boscaiolo le tracce di sangue riconducibili al pensionato fossanese trovate nell’abitazione di B., dove furono rinvenute anche taniche di benzina e vecchie bombole di gas; alcuni casi di incendi scoppiati nelle zone limitrofe. E poco più. Nessun riscontro sarebbe emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, nessuna immagine ripresa da impianti di videosorveglianza.

Barra, difeso dagli avvocati Serena Mariano e Piermario Morra, aveva sempre presenziato a tutte le udienze, professandosi innocente fino all’ultimo. Dopo due richieste di archiviazione da parte dei pm di Cuneo, la Procura generale di Torino aveva avocato a sé il fascicolo disponendo nuovi accertamenti.

I famigliari di Ghigo si erano costituiti parte civile con l’assistenza dell’avvocato Gian Maria Dalmasso, secondo il quale gli indizi raccolti sarebbero stati sufficienti a dimostrare la colpevolezza di Modesto Barra.

La Corte d’Assise, nel dichiarare l’estinzione del procedimento “per morte dell’imputato” ha anche disposto il dissequestro dei beni confiscati a Barra e alla restituzione di quelli di Ghigo alla sua famiglia.