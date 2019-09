Incontri sul territorio per costruire insieme il programma CSV 2020

Il Centro Servizi Volontariato organizza un ciclo di incontri pubblici per raccogliere proposte, consigli, bisogni, criticità, utili per la redazione del programma 2020 (nei limiti dell'operatività dei CSV stabilita dalla normativa vigente).

Con l'inizio dell'operatività delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017), il 2020 sarà il primo anno in cui i Centri di Servizio per il Volontariato saranno chiamati a programmare le proprie attività secondo gli indirizzi strategici e le linee definiti a livello nazionale dall'ONC (Organismo Nazionale di Controllo), sotto il controllo a livello locale degli OTC (Organismi Territoriali di Controllo) in sostituzione dei Co.Ge.

Per questo motivo è molto importante che le associazioni partecipino agli incontri: saranno presenti il presidente e il consiglio direttivo e sarà un’occasione per incontrarsi personalmente e rinnovare la comune volontà a costruire INSIEME un volontariato locale che non sia semplice erogatore di servizi a costo quasi zero, ma sia motore propulsivo per la costruzione della comunità locale e del bene comune.

Gli incontri si terranno nelle sette città sorelle, tutti alle ore 20.30. Per partecipare è necessario iscriversi online sul sito CSV http://bit.ly/2mkGrHL

Le date degli incontri:







CUNEO – 30 settembre presso Auditorium Foro Boario (Via Pascal 5)

SAVIGLIANO – 15 ottobre presso Istituto Sacra Famiglia (Via San Pietro 13)

MONDOVI – 29 ottobre Sala Conferenze “L. Scimé” (C.so Statuto II/D)

BRA – 12 novembre presso Sala Conferenze Arpino (L.go Resistenza,15)

SALUZZO – 26 novembre presso Oratorio Don Bosco (Via Donaudi, 36)

ALBA – 9 dicembre ore presso Sala Riolfo (Via Vittorio Emanuele, 21)