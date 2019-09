Acquistare una risma di carta: mai stato così semplice!

Chi non ha mai acquistato una risma di carta potrebbe pensare che la carta sia carta e che le risme si differenzino l’una dall’altra essenzialmente per il prezzo. In realtà dietro a quella risma di carta che si utilizza per fare le proprie stampe a casa o in ufficio, c’è un mondo variegato e talvolta complesso. Un foglio di carta non vale l’altro e ci si accorge di questo soprattutto quando si tratta di mettere nero su bianco qualcosa di importante.

Infatti se si può non far caso a un foglio di alta qualità usato per una stampa di poca importanza, è vero che se ci si trova in mano un documento importante stampato su un foglio economico ci si accorge eccome e si storce sicuramente il naso.

Comprare la risma di carta giusta

Sulla base di quanto detto, a meno che non si voglia andare sul sicuro munendosi di sola carta di alta qualità, è bene approfondire le proprie conoscenze su quello che è il mondo della carta. In questo modo si potrà impiegare per ogni genere di stampa la carta per stampante più adatta.

Nulla va dato per scontato, ma non c’è niente di così difficile da comprendere. La carta quando viene venduta ha determinate caratteristiche: comprese le stesse si potrà muoversi in questo mondo agevolmente rendendo l’acquisto della carta un’operazione easy anche in autonomia.

Il grande vantaggio di sapere che cosa comprare è quello di poter comprare la propria carta online con sicurezza risparmiando non poco. Qui infatti i costi sono ovviamente inferiori rispetto a quelli delle normali cartolerie, non solo per la carta economica A4 , ma anche per le carte speciali di alta qualità o per i cartoncini. Una risma di carta è costituita di norma da circa 500 fogli e il formato più diffuso in assoluto è l’A4 che misura 210 x 297 millimetri. Per capirci parliamo del classico foglio da fotocopia.

Alla scoperta della carta

Quando si controllano le caratteristiche della carta sulla confezione della risma ci si imbatte in una serie di dati che non sono sempre di facile comprensione. Il primo e forse il più importante dato da interpretare è sicuramente quello che fa riferimento alla grammatura. Quest’ultima è sostanzialmente il peso di un foglio di quella tipologia di carta di dimensioni standard di 1 metro per 1 metro.

Per capirci la grammatura della carta da quotidiano è di 35-55 g/mq, mentre la grammatura più diffusa della carta A4 per fotocopie è di 80. Un poster ha di media una grammatura che si aggira intorno a 150 g/mq, mentre una brochure di un’azienda sarà fra i 170 e i 200 g/mq. La grammatura superiore a 200 g/mq è usata di norma per prodotti che sono destinati a durare nel tempo, come ad esempio i bigliettini da visita.

La grammatura non va confusa con lo spessore della carta. Due fogli con grammatura uguale, infatti, potrebbero avere spessore differente. Ingredienti aggiunti all’impasto del prodotto possono conferire allo stesso maggiore luminosità o caratteristiche particolari al tatto. La carta patinata ad esempio ha la capacità di assorbire meno l’inchiostro di stampa, che quindi brillerà molto di più guadagnandone in lucentezza. Carte con maggiori fibre di legno avranno superfici più ruvide e consistenti. A definire la carta c’è anche il grado di bianchezza, che si definisce con le lettere dalla A alla C, dalla più bianca alle meno bianca.