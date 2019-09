Open week di danza per bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni

L’anno accademico 2019/20 sta per iniziare ed anche l’Imperial Dance Academy apre le porte a coloro i quali vorranno frequentare i corsi offerti dalla scuola.

Da lunedì 23 settembre 2019 sarà possibile provare le lezioni dedicate ai più giovani (3-18 anni) presentandosi presso la sede a Cuneo in Via della Motorizzazione 52B.

La scuola, diretta dagli insegnanti Eros Ghio e Ilaria Diana, offre un mix di corsi che permettono di abbracciare tutte le età e le diverse inclinazioni dei maschietti e delle femminucce a partire dai 3 anni.

Si parte dai corsi di Danza Propedeutica (Giocodanza) di tipo ludico per i bambini dai 3 ai 6 anni, per arrivare ai corsi di danza veri e propri come Danza Moderna, Latino Americano e Break Dance.

Questi ultimi prevedono anche durante l’anno dei bellissimi stage formativi, competizioni (per alcuni gruppi) e giornate studio con artisti di alto livello.

Dal 23 settembre, per un’intera settimana, sarà possibile provare, gratuitamente, tutti i corsi under18 offerti dalla scuola.

Nonostante l’accademia sia aperta da soli 5 anni, ha già formato diverse coppie che si sono distinte a livello regionale e nazionale. L’amore per il ballo e la voglia di riscatto per la provincia Granda hanno permesso in soli 3 anni di ballo all’atleta Vittoria Rebuffo di arrivare a ballare della massima categoria delle danze Latino Americane e a diverse coppie di vincere diversi podi a livello regionale: un 20° posto al campionato nazionale di danze latine, una 1° posizione ShowDance assolo femminile latino, una 1° posizione al Campionato Regionale Latino Americano e ben due 2^ posizione ai campionati provinciali di danze latino americane.





Scuola materna

Danza Propedeutica o GiocoDanza: Giovedì 26 ore 17.00





Scuole elementari

Latino Americano: Martedì 24 o Giovedì 26 ore 17.00

Break Dance: Mercoledì 25 ore 18.00

Danza Moderna: Giovedì 26 ore 18.00





Scuole medie

Latino Americano: Martedì 24 ore 18.00

Break Dance: Mercoledì 25 ore 18.00





Scuole superiori

Latino Americano: Mercoledì 25 ore 18.00

Reggaeton: Lunedì 23 ore 19.00

Video Musicali: Mercoledì 25 ore 19.00





Partendo da valori come passione, determinazione e studio, i bambini che iniziano danza ne usciranno formati fisicamente ma anche psicologicamente. Ciò perché pronti ad affrontare gli ostacoli della vita come stimolo in più per crescere e non come problemi insormontabili.

Perché un luogo si chiami scuola, in fondo, c’è bisogno che impartisca anche questi sani principi e la Imperial Dance, in questo senso, può essere solo d’esempio per tutte le altre.





Per maggiori informazioni:

sito: www.imperial-dance.it

e-mail: info@imperial-dance.it

telefono: 340-33.11.994

La sede dell'associazione sportiva Imperial Dance è a Cuneo, in Via della Motorizzazione 52/B a Madonna dell'Olmo (clicca per le indicazioni).