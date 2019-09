200 bambini e ragazzi hanno preso parte all’edizione 2019 di “Sport in piazza” a Barge

Il centro di Barge, è diventato, sabato, un’autentica vetrina per le Associazioni sportive che operano sul territorio del paese.

Successo anche per l’edizione 2019 di “Sport in piazza”, tradizionale evento per la promozione dello sport, “come sano divertimento e momento educativo e di aggregazione”, organizzato dal Comune di Barge.

La manifestazione si è svolta in piazza Garibaldi e sotto l’ala mercatale, e ha coinvolto l’Atletica Pro Sport, Bocciofila bargese, ASD Palestra Fitness Barge, Ginnastica Saluzzo Libertas, Moto Club Infernotto, Tennis Tavolo Barge, Monviso Volley Barge Luserna, Palestra Mazzini Fitness Center ASD, Majorettes di Barge, Tennis Club Barge e Infernotto ASD.

Dalle 14 alle 18.30 le Associazioni, come spiegano dal Comune, “hanno brillantemente coinvolto bimbi e ragazzi, per un totale di duecento partecipanti, omaggiati con una simpatica maglietta, sponsorizzata dalle Associazioni sportive coinvolte nonché da ‘Gulliver articoli sportivi’ di Torre Pellice”.

L’Associazione Fantabanga ha poi offerto, al termine delle attività pomeridiane, la merenda a tutti i partecipanti, grazie al contributo delle panetterie del paese (Perrone, Vignolo, Beltramino, Pasticceria Dolci Momenti).

Ai ragazzi che si sono cimentati in almeno otto diverse discipline è stato inoltre regalato un pacco gara omaggiato dalle cartolerie bargesi (Margaria Anna Rosa, Perotti Graziella e Il Pennarello) e dall’Associazione “Amici della Biblioteca”.

“A nome dell’intera Amministrazione comunale – le parole del sindaco Piera Comba – un sentito ringraziamento a tutti coloro che in vario modo si sono prodigati alacremente e con grande generosità per l’ottima riuscita della manifestazione”.