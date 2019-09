Ambiente, yoga, sport, cultura e musica nel settembre di Albisola Superiore

Ecco ancora un ricco calendario di eventi in programma nel Comune di Albisola Superiore, fino alla fine del mese di settembre

Martedì 17 settembre, ritrovo spiaggia libera piazza Chiesa, ore 9.00

#inspiaggiasenzafiltro

Campagna di sensibilizzazione e raccolta di mozziconi di sigaretta abbandonati sull'arenile a cura del Progetto Siproimi del Comune di Albisola Superiore e con il patrocinio di Assonautica Savona.

Domenica 22 settembre, Parco dell’Accoglienza c/o Santuario della Pace, dalle ore 9.00

Yoga and Holistic Fest

Festival Regionale dello Yoga, a cura del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche, in collaborazione con INDACO eventi e Patrizio Lai, con il contributo del Comune di Albisola Superiore – Assessorato al Turismo ed il patrocinio di World Yoga Alliance (WYA).

L’evento si svilupperà nella cornice del Parco dell’Accoglienza – Santuario N.S. della Pace, un luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche ad essa collegate. Un grande polmone verde dove si avvicenderanno, con un programma prestabilito, scuole ed associazioni, professionisti dei vari settori ed esperti in materia di salute e benessere. La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per tutte le età con momenti di incontro dedicati ai bambini, agli adulti, agli sportivi e a tutti coloro che desiderano trascorrere una semplice ma preziosa giornata a contatto con la natura.

Ospite speciale della manifestazione sarà Ellen Grace O’Brian, insegnante e praticante del Kriya Yoga da più di 40 anni, discepola diretta di Roy Eugene Davis e diffonde gli insegnamenti del grande Maestro Paramahansa Yogananda.

Domenica 22 settembre, loc. Luceto, ritrovo ore 8.30, partenza ore 9.00

Trek Day

Trekking ad anello sui sentieri Albisolesi, lungo l’itinerario Luceto-Pian del Pero-Luceto, a cura di Decathlon ed in collaborazione con Fai, Delegazione Savona.

Lunghezza: 8 km

Durata: 3 ore circa

Info & iscrizioni su: eventi.decathlon.it

Domenica 22 settembre, Area Archeologica di Alba Docilia, ore 21.15

I Greci, i Romani, la luna ed il cielo

Spettacolo con Antonella Prenner, a cura di Teatro Pubblico Ligure, per il progetto Star Giornate Europee del Patrimonio, inserito all’interno della rassegna Odissea.

Sabato 28 settembre, Oratorio di Santa Maria Maggiore, ore 21.00

Concerto d’Autunno

Concerto del Coro Antonio De Vecchi, da Cinto Caomaggiore (Venezia), diretto da Luciano Bertuzzo, a cura dell’Associazione Comami Musica, per la rassegna Albisola Arte & Musica 2019