"Grande festa del cammino": da Nizza a Cuneo, arrivano in città i camminatori delle Alpi

“Grande festa di fine cammino” per Terract: giovedì 19 settembre a Cuneo, in piazzetta del Teatro, a partire dalle 17, si festeggerà l’arrivo dei camminatori che hanno attraversato le Alpi da Nizza a Cuneo. Sono partiti l'11 settembre: 160 km in 9 giorni e altrettante tappe, per un dislivello complessivo di quasi 7.000 metri

L’evento è ad ingresso gratuito, con spettacoli, musica e cibo condiviso. In caso di maltempo l’evento si terrà sotto la tettoia di piazza Virginio.

Quest’evento fa parte del progetto TERRACT – Gli Attori della Terra, che ha per scopo la valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dell’area alpina tra Italia e Francia, attraverso l’uso metodologico del Teatro sociale e di comunità. TERRACT rientra nel Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014-2020 e prende vita dalla collaborazione di Social Community Theater Centre | Corep di Torino con la Compagnia Il Melarancio di Cuneo e il Théâtre National de Nice.