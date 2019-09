La maschera buschese "Buscaja" a Conversano in Puglia per parlare della sua cittadina

Lo scorso fine settimana , la maschera buschese Buscaja ideata ed impersonata da Dante Bruno, ha preso parte al convegno delle maschere italiane “maschere e territorio” presso la cittadina di Conversano nell'entroterra barese.



La manifestazione è stata organizzata dal centro coordinamento maschere italiane presieduto da Maurizio Trapelli ed il comitato della Befana Marinara di Polignano a Mare presieduto dal Dottor Michele Grieco.



Nell'occasione la maschera Buscaja ha potuto salutare le neonate maschere di Conversano ovvero la Contessa Roverella che rappresenta la tipica quercia della vegetazione mediterranea ed il Conte Smeraldino rappresenta il rospo verdastro “ smeraldino” della fauna locale. A Conversano Buscaja è stato ricevuto dal Sindaco e dall'amministrazione comunale nella sala del consiglio comunale.



Assieme vi erano molte maschere italiane, dalla Calabria , dall'Emilia Romagna sino a quelle del Piemonte. Ad accogliere gli ospiti erano presenti anche le maschere pugliesi nate da poco come Jangidimique di Gravina di Puglia e il giullare Giullazzo di Giovinazzo.

Non è mancato il saluto anche al Pescarello Scherzarello, maschera ufficiale di Polignano a Mare, località rinomata sia per la bellezza che per aver dato i natali al celebre cantante Domenico Modugno. Nella giornata di domenica 15 settembre, proprio le maschere italiane hanno fatto la sfilata per le vie di Polignano tra gli applausi della gente, contornati dall'allegria della fisarmonica di Buscaja.

“ E' stata una bella occasione per parlare della nostra terra in un contesto allegro e folkoristico. Non è la prima volta che vado in Puglia, le località sono da favola e la gente è molto accogliente, soprattutto con chi come me arriva da molto lontano.Benvenuto dunque alle esordienti maschere di Conversano e della Puglia conosciute nel lieto evento con l'augurio di poterle ospitare presto anche a Busca.