Un successo l’edizione 2019 di Sport in Piazza a Fossano (gallery)

È stata una domenica densa di avvenimenti quella di ieri, 15 settembre, a Fossano. Nella città degli Acaja si è infatti svolto, con il consueto passaggio di pubblico fossanese e dalle città limitrofe, il mercatino del Collezionismo e dell’Antiquariato nel primo tratto di via Roma.

La seconda parte della principale arteria cittadina, viale Alpi e il parco cittadino si sono invece trasformate in palestra a cielo aperto con decine di associazioni sportive a disposizione di chi non ha ancora scelto in che sport cimentarsi durante il prossimo anno. Dalla ginnastica artistica alle immersioni subacquee, dalla parete di arrampicata del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, al calcio, dal basket alle arti marziali, dalla pallavolo al pattinaggio, l’atletica, la danza, il rugby, il baseball, il ping pong, gli sport più estremi come lo Spartan: ognuno ha potuto provare e ricevere informazioni e anche partecipare, con almeno dieci sport provati, all’estrazione di un ricco numero di premi messi a disposizione dal Comune e da tante associazioni sportive.

Nell’ambito della manifestazione, inoltre, la Fondazione NoiAltri ha ideato uno spazio dedicato alla conoscenza della città e della riflessione. Sul bastione della città ha allestito un percorso a tappe per raccontare la storia del Bastione, un muro da valorizzare perché parte della nostra storia, per passare alla narrazione di muri da abbattere: storie di pregiudizi raccontate dai protagonisti da destrutturare e superare.