MagichArpensemble: da Piazzolla alle colonne sonore più famose, intrattenimento musicale a Cuneo

Lunedì 30 settembre la stagione artistica del Conservatorio di Cuneo si arricchisce con la ricca e colorata comitiva del gruppo MagichArpensemble. Ne fanno parte gli arpisti Francesco Cassone, Martina Gavello, Elisabetta Isoardi, Federica Lonardo, Eleonora Martini, Francesco Montesano, Alessia Musso, Beatrice Orlandi, Susanna Palmucci e Leonardo Zaccarelli, ma non solo: con loro si esibiscono Alessandro Ferraris, percussioni; Massimo Ferraris, clarinetto e percussioni; Gino Ferraris, tromba e percussioni; Gabriele Manfredi, fisarmonica e chitarra; Arianna Montesano, chitarra e Emanuele Isoardi, pianoforte.

Tutti sono preparati e diretti dalla prof.ssa Fernanda Saravalli, docente dell’Istituto Musicale G. Verdi di Asti e del Conservatorio F. Ghedini di Cuneo.Il gruppo è nato spontaneamente nel 2013 sui banchi di scuola dell’Istituto Verdi di Asti ed è composto da professori e allievi di varie età ed esperienze musicali diverse. Negli ultimi anni sono moltissimi gli appuntamenti musicali che lo hanno visto protagonista con programmi sempre innovativi di musica d’intrattenimento dal classico al pop, di compositori italiani e stranieri.

Per il concerto del 30 settembre, che avrà luogo alle ore 21 presso la Sala San Giovanni (Via Roma 4, ingresso libero) è stato scelto un programma vario e godibilissimo, che va dalle colonne sonore (Il Gattopardo, Over the rainbow) a classici amati dal pubblico (Piazzolla).