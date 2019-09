Bra: raccolti 570 euro a favore di “SOS Bra chiama Bra Onlus”, grazie al 1° torneo di burraco organizzato dai Battuti Bianchi

Doveva essere una serata di solidarietà e divertimento e così è stato. Sabato 14 settembre a Bra, sopra l’ala di corso Garibaldi, si è svolto con successo il 1° torneo di Burraco organizzato dai Battuti Bianchi.

Spiegano dalla Confraternita della Santissima Trinità: “Il clima era fantastico, la location d’eccezione ed accogliente ha dato il benvenuto ad un centinaio di persone, alcune provenienti addirittura da regioni limitrofe”.

L’appuntamento ha avuto inizio con il saluto dell’Amministrazione comunale e con un breve discorso da parte del sindaco, Gianni Fogliato. Dopo lo sfizioso apericena, gli ospiti hanno proseguito con il gioco in un’atmosfera di amicizia e convivialità. Al termine è stato consegnato un premio a tutti i partecipanti ed è stato estratto un weekend per due persone offerto dagli sponsor, vinto da un senese in trasferta a Bra.

Il ricavato è stato devoluto a “SOS Bra chiama Bra Onlus” con l’assegno di 570 euro direttamente nelle mani di alcune rappresentanti dell’associazione che sostiene progetti di assistenza per le famiglie e l’infanzia in difficoltà.

La soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione passa anche dalle parole degli organizzatori che si dichiarano pronti a proseguire su questo binario con entusiasmo e tenacia.

“Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita della serata, ringraziamo i partecipanti che, divertendosi insieme a noi, ci hanno permesso di raggiungere il traguardo. Noi oggi un po’ stanchi, ma con il cuore pieno di gioia stiamo già pensando al prossimo evento. Consapevoli che siamo solo una goccia in mezzo al mare, siamo comunque pronti a porci nuovi obiettivi. Perché far del bene fa bene”.