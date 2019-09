Rifreddo: al centro incontro san Rocco un incontro sui benefici degli oli essenziali

Serata particolare quella di mercoledì 18 settembre alle ore 21 presso il Centro incontri San Rocco di piazza della Vittoria a Rifreddo.

Si parlerà, infatti dei benefici degli oli essenziali. Relatrice della serata sarà la consulente del BenEssere Elisa Munari. La stessa guiderà il pubblico per fargli scoprire come prendersi cura di se stessi in modo naturale e come vivere al meglio propria quotidianità grazie all’uso degli oli essenziali e dei loro incredibili benefici.

La serata è ad ingresso gratuito ma è obbligatoria la prenotazione.

Per maggiori informazioni contattare: Elisa (349.6922465) ed Emanuela (340.5311675).