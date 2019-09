Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa: i Cortemiliesi celebrano la loro Dieta

Due belle giornate, e non solo per il clima mite e soleggiato, quelle trascorse dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa sabato 14 e domenica 15 settembre tra le colline del barolo e quelle della nocciola. Per celebrare la 19° edizione della loro Dieta i cortemiliesi hanno ospitato ventiquattro confraternite italiane e francesi con oltre cento rappresentanti di prodotti enogastronomici piemontesi, liguri e d’oltralpe.

Il week end del gusto è iniziato alle cantine Rossello di Cortemilia nella mattinata di sabato ed è proseguito nel pomeriggio al Belvedere di La Morra, al Wine Museum di Barolo e al castello di Grinzane dove la delegazione francese, cinquanta persone guidate dagli ambasciatori Paola Valzoano e Marcello Marascio, è stata ospite dell’enoteca regionale Cavour.

I francesi hanno concluso il loro primo giorno in Langa alla locanda del nocciolo di Novello.

La domenica è stata interamente dedicata alla tradizionale cerimonia della Dieta, tenutasi a palazzo Scarampi di Levice.

<Una giornata di festa – ha sottolineato il gran maestro della Confraternita della nocciola Ginetto Pellerino – per la presenza di tanti circoli amici, italiani e francesi, e per l’ingresso nel nostro sodalizio di sei nuovi confratelli. Un’associazione deve guardare al futuro con fiducia e lo può fare solo se si espande nelle sue attività, nelle idee, nei progetti ma soprattutto nella capacità di coinvolgere altre persone che abbiano passione e voglia di mettersi in gioco. Anche quest’anno la nostra Confraternita è in linea con le aspettative e cresce. Siamo felici per questo>.

I sei nuovi paludati della Tonda sono: Enrica Garesio, Giuseppe Benotto, Fabrizio Brandone, Roberto Casiraghi, Bruno Delpiano, Mattia Martino.

<Sei persone di provenienza e di origine diversa – ha aggiunto Pellerino – che hanno in comune la passione per la nocciola più buona del mondo. Una promoter del vino, un enotecnico-sommelier che coltiva le nocciole, un giovane trifolau appassionato di cucina, un consulente per l’arte organizzatore di grandi eventi, un tecnico d’esperienza di una grande multinazionale albese innamorato della tonda, uno chef di appena vent’anni che ha già fatto parlare di sé preparando il pranzo del 2 giugno all’ambasciata italiana di Addis Abeba. Grazie alla nocciola si sono incontrati e oggi fanno parte della nostra grande famiglia>.

A Levice si è celebrato anche il gemellaggio tra i cortemiliesi e i padroni di casa dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe guidati dal gran maestro Andrea Vero che ha “intronizzato” nel suo sodalizio Roberto Coro, tra gli autori della mostra “Me Langa”, progetto fotografico che racconta i luoghi e le persone del territorio dell’Alta Langa.

<”Me Langa” – ha detto Andrea Vero - è un’esposizione fotografica a carattere documentaristico e artistico partita da palazzo Scarampi e presentata a marzo di quest’anno anche ad Alba, nel palazzo di Banca d’Alba. Continueremo a proporla al pubblico con una selezione di immagini che raccontino questi luoghi e le sue persone, incrementando a ogni edizione la superficie di territorio visitato e fotografato. Tra gli altri nostri progetti ci tengo a ricordare l’open air scholl “Bimbi liberi” dedicato alle famiglie che scelgono di vivere in Alta Langa con attenzione all’educazione e al rispetto della natura e “Cammino nel Deserto” con cui si vuole riscoprire l’antico pellegrinaggio che dalle nostre colline portava al santuario della Madonna del Deserto, a cavallo tra le Langhe e l’appennino ligure>.

La cerimonia della Dieta si è tenuta in una sala gremita di rappresentanti delle confraternite italiane e francesi. L'Apro di Alba, con il responsabile dell'Accademia Alberghiera Mario Deltetto, ha realizzato un filmato dell'evento che si è concluso all'Osteria Langhet di Bergolo con un menu dove la nocciola ha trionfato nel salato e nel dolce accompagnata da dolcetti e moscati dei terrazzamenti.