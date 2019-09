Bra, il Mercato della Terra protagonista in piazza Roma dal 20 al 23 settembre

In un momento storico in cui si predica cautela culinaria e cultura gastronomica, a Bra approdano i cibi di stagione a km zero. Come? Grazie al Mercato della Terra che, eccezionalmente, si trasferirà in piazza Roma e sarà protagonista per ben quattro giorni, dal 20 al 23 settembre. Una decisione legittima, contando che l’usuale sede di corso Garibaldi sarà impegnata dagli stand di Cheese 2019 con cui il Mercato andrà a braccetto. Un arredo moderno ed ecocompatibile, plastic free ovviamente.

Anche nella nuova ubicazione, si potrà trovare di tutto e di più: dai banchi dei latticini con varietà infinite di formaggi, freschi e stagionati, all’angolo del miele, delle spezie e del pane artigianale. Interessante il ventaglio di offerte della carne con tagli ricercati di faraona, pollo, coniglio e, per quelli sempre di fretta, anche salumi e rolate subito pronte in padella. Non solo. Anche un caleidoscopio di dolci a base di nocciole e corner vendita di pregiati vini. Vegano non ti dimentichiamo: anche per chi predilige questo regime alimentare, ci saranno frutta e verdura, succhi e confetture in quantità.

La selezione Slow Food non si ferma certo qui. Inutile dirvi che gentilezza, disponibilità e cortesia sono il valore aggiunto della manifestazione! I profili social dei produttori, immancabili per la promozione web delle rispettive eccellenze, sono pronti a farvi venire l’acquolina in bocca. Ma il Mercato della Terra non vuole solo offrire ai suoi avventori prodotti genuini. Insieme alla Condotta Slow Food di Bra si prefigge di promuovere stili di vita sani, tramite eventi, spazi educativi per bambini e pranzi di comunità ad allietare il palato. Parole d’ordine? Buono, pulito e giusto.