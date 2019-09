"Bra ostaggio di Cheese per oltre due settimane: evento prezioso ma rivediamone la logistica"

Una manifestazione preziosa e amata dai braidesi, ma che certamente qualche disagio lo comporta a chi quotidianamente la città la deve vivere.

E’ partendo da questa considerazione che il gruppo consiliare della Lega – coi consiglieri comunali Luca Cravero, Marco Ellena e Giuliana Mossino – già all’inizio della scorsa settimana aveva preso carta e penna per avanzare all’Amministrazione guidata da Gianni Fogliato formale richiesta scritta in merito alla situazione della viabilità nel periodo dell’importante rassegna biennale.



"Preso atto che per l’installazione dei vari stand è avvenuta una naturale limitazione dei parcheggi – spiegano gli stessi consiglieri – e visto che gli allestimenti vengono effettuati con largo anticipo rispetto alla manifestazione stessa, modificando notevolmente la viabilità e la relativa quotidianità, abbiamo richiesto all’Amministrazione di prendere in considerazione che, dal 10 di settembre e sino allo smontaggio delle varie strutture, venissero esentati gli automobilisti dal pagamento della tariffa per la cosiddetta 'zona blu' ancora usufruibili. Abbiamo intrapreso questa iniziativa dopo le numerose segnalazioni degli esercenti e privati e al fine di alleggerire un disagio, favorendo quanto più possibile il normale svolgimento delle attività quotidiane per i nostri concittadini e per chiunque abbia bisogno di accedere ai limitatissimi parcheggi rimasti".



La risposta del sindaco non si sarebbe fatta attendere. Il primo cittadino - fa sapere il gruppo del Carroccio – avrebbe però acconsentito a una sospensione del pagamento delle "zone blu" per alcuni sabati consecutivi e in occasione delle prossime manifestazioni cittadine programmate, ma comunque successive a "Cheese", in quanto le zone tariffate saranno tutte occupate dagli stand.



"Lo spazio occupato dalle strutture si è moltiplicato – rilevano ancora Cravero, Ellena e Mossino –, fatto sicuramente positivo, ma il posizionamento degli stessi non è sicuramente efficace al fine di garantire una mobilità minima e sostenibile nelle vie del centro, e soprattutto non è più limitata a pochi giorni, ma a un lasso temporale di circa due settimane, senza considerare lo smontaggio".



"Inutile ribadire quanto stia a cuore a ogni braidese un così prezioso e blasonato evento per la nostra città – concludono –, ma bisognerebbe anche valutare con molta attenzione il disagio e le limitazioni procurate ai concittadini, non solo per i quattro giorni in cui effettivamente avviene la manifestazione, ma per il periodo di preparazione, che ormai, col passare delle edizioni, si è dilatato oltremisura. A nostro avviso sarebbe opportuno una pianificazione degli spazi più efficace e sostenibile. Confidiamo in un impegno in questo senso per le prossime edizioni".