A Cuneo continuano le riprese del film "Karim": ecco le aree della città interessate

Sono iniziate in questi giorni in città le riprese del film “Karim”, spy story diretta da Federico Alotto e prodotta da Lime Film con Rai Cinema.

Il film, prodotto da Massimiliano Leone e Valentina Di Giuseppe, racconta il rientro in Italia di un giovane dopo anni passati nella Siria devastata dalla guerra e mescola sapientemente azione, sentimenti e tematiche sociali.

A partire da oggi, martedì 17 settembre, durante le riprese saranno utilizzate divise di forze armate, armi e mezzi militari di scena.

Queste le aree della città interessate dalle riprese.

Martedì 17 settembre dalle 21 alle 01: corso Monviso, corso Kennedy, Lungogesso Giovanni XXIII (riprese in movimento con camera car, no armi no divise).

Mercoledì 18 settembre dalle 14 alle 24: Galleria Est-Ovest (riprese in movimento con camera car, no armi, no divise).

Giovedì 19 settembre dalle 12 alle 19: Via delle Isole sotto l’Autostrada Asti-Cuneo A33/via Bombonina vicino alla casa vacanze Cascina Sottana e furgone che sfreccia per il centro di Cuneo (con armi di scena: pistole, fucili, coltelli, plastici con miccia). Mezzi posizionati in Via delle Isole e Via Bombonina.

Venerdì 20 settembre dalle 8 alle 18: piazza Europa e Corso Nizza, da Via Michele Coppino a Via Piave (con armi di scena, divise, auto civetta, furgoni e finti cecchini sui palazzi di Piazza Europa-sopra il negozio Benetton). Mezzi posizionati in Via Piave dal n. 2 ai portici, parcheggi Piazza Cottolengo angolo Via Piave, Piazza Europa (a partire dai parcheggi davanti alla farmacia comunale fino al Caffè Minerva).

Di settimana in settimana saranno comunicate le diverse aree interessate dalle riprese, l’orario e la tipologia.