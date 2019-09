Inaugurata a Bene Vagienna la nuova sala fitness nel palazzetto dello sport

È stata inaugurata lo scorso sabato 14 settembre la nuova sala fitness nel Palazzetto dello Sport di Bene Vagienna che sarà utilizzata dalle società sportive e per svariati corsi e permetterà così ai benesi di fare sport in paese senza doversi spostare in auto per recarsi nei comuni limitrofi.

Sarà inoltre allestita una sala attrezzi che completerà ulteriormente la gamma di sport presenti sul territorio comunale.

L’investimento è stato sostenuto dal gestore della palestra, Cristina Bono, e ha riscontrato un notevole successo il giorno dell’inaugurazione.

Per tutta la settimana sarà possibile provare le diverse discipline sportive insegnate in modo da facilitare la scelta.

Questa novità segue l’investimento fatto dall’amministrazione nel mese di agosto al Palazzetto con la tinteggiatura interna.

“CI ha fatto particolarmente piacere la presenza di Paolo Bongioanni all’inaugurazione a rappresentare la Regione Piemonte – ha detto il consigliere comunale con delega allo Sport Danilo Perano -. Bongioanni si è complimentato sia con il gestore per questa nuova attività, sia con l’amministrazione comunale per quanto sta cercando di sviluppare nel proprio territorio”.