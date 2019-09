Presentato il bilancio consolidato 2018 del Comune di Cuneo: "Fotografia positiva, buona la tenuta dei conti"

Si chiude in passivo di 927.325 euro il bilancio consolidato del gruppo “Comune di Cuneo” per l'anno 2018: i dati sono stati presentati ai componenti della I^ commissione consiliare nella serata di ieri (lunedì 16 settembre) in comune, nella sala del Consiglio, dal vicesindaco Patrizia Manassero.

Niente paura, però. Il bilancio consolidato è un documento economico-finanziario di carattere principalmente conoscitivo, un report di valutazione patrimoniale che guarda non al bilancio dell'amministrazione comunale ma alle situazioni economiche delle società partecipate del Comune di Cuneo che – assieme all'ente - formano l'omonimo gruppo: la Farmacie Comunali Cuneo s.r.l., l'Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a., l'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti s.p.a., la Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo s.c.p.a., l'Azienda Turistica Locale “Valli alpine e città d'arte” s.c.r.l., la Euro.Cin G.E.I.E., il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, il Consorzio Ecologico Cuneese, il Consorzio per il Sistema Informatico del Cuneese, l'Istituto Storico della Resistenza, l'Associazione Ambito Cuneese Ambiente, il comitato “Cuneo Illuminata”, la Fondazione Istituto Tecnico Agroalimentare per il Piemonte e la Fondazione ARTEA.

Un rapporto necessario per “tirare le somme” allo scopo di capire come si sta andando, insomma, ma anche differente – e nella pratica meno determinante, non essendo autorizzatorio – dal bilancio comprendente entrate e spese presentato nell'aprile di ogni anno (che ha fatto registrare un avanzo di più di 20 milioni di euro).

“Questo documento è una fotografia dello stato di salute del gruppo “Comune di Cuneo - spiega Manassero - , un'analisi approfondita e puntale che ha ricevuto il parere positivo della Corte dei Conti e che, intesecando i dati, permette di tracciare un quadro sano e positivo che evidenzia una buona tenuta dei conti. Le partecipate sono lo strumento con cui l'amministrazione raggiunge i propri obiettivi: a fronte dei risultati evidenziati dal bilancio consolidato la commissione le incontrerà una a una per programmare le attività future”.

Interessante osservare, comunque, come al 31 dicembre 2017 il bilancio consolidato si sia chiuso in positivo per 1.946.763 euro, cioè a circa 2 milioni di distanza rispetto a quello 2018: “Differenza da imputare allo storno di una cospicua quantità di crediti diventati inesigibili” ha spiegato Manassero.

Il bilancio consolidato 2018 è reperibile pubblicamente sull'albo pretorio del comune di Cuneo e verrà sottoposto ad approvazione nel corso del prossimo consiglio comunale.

La I^ commissione tornerà a riunirsi nella serata di oggi (martedì 17 settembre) per l'illustrazione del Documento Unico di Programmazione relativo al trienno 2020/2022.