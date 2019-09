Saluzzo: “Non è mai troppo tardi", parte il ciclo di liberi incontri culturali per la terza età.

Prende il via domani,mercoledì 18 settembre “Non è mai troppo tardi” il ciclo di liberi incontri di culturale generale per la Terza età e.. per chi ha voglia di ascoltare.

Appuntamento alle 16 al bar caffè "Principe" in via Silvio Pellico per l’inaugurazione del programma 2019 – 2020 e la presentazione che sarà tenuta da Alessandra Tugnoli, dirigente del Soleri Bertoni, presidente Apm.

Sono otto gli incontri, il mercoledì dalle 16 alle 17,30.

"Le lezioni di quest’anno – sottolinea l’organizzatore storico della rassegna Nicola Aprile - hanno una dedica speciale: ad una grande figura sempre presente agli incontri, instancabile collaboratrice: Noris Benvenuti Aprile, mia moglie. Quest’anno non è vicina a me all’inaugurazione ma lo è idealmente”.

Dopo il primo incontro seguiranno: mercoledì 25 settembre “ Galileo – la prima rivoluzione scientifica a cura di Alberto Burzio. Il 2 ottobre “Richelieu- una eminenza grigia” lezione tenuta da Germano Sogno, seguita il 9 ottobre da quella di Valerio Dell’Anna “ Argomenti i Diritto”.

Mercoledì 16 ottobre: Medicina Generale a cura di Paolo Persico; il 23 ottobre ancora Paolo Burzio “in cattedra” con “I Sofisti- Socrate. Il 30 ottobre, il curatore della rassegna Nicola Aprile sarà impegnato nella lezione” Scienza, metabolismo delle proteine”. Chiuderà il ciclo, la seconda parte di “Richelieu, una eminenza grigia” sempre a cura di Germano Sogno.

Ingresso libero.