Savigliano: anche l'Alstom celebra la Giornata della mobilità sostenibile

Oggi Alstom festeggia la Giornata della mobilità sostenibile. L’iniziativa è un evento annuale che vede coinvolti tutti i siti Alstom nel mondo che, in questa giornata speciale, organizzano attività ad hoc sul tema della sostenibilità.

In Italia, Alstom ha lanciato un concorso fotografico fra i suoi dipendenti per incoraggiarli ad utilizzare mezzi di trasporto sostenibili, premiando con un viaggio in treno i selfie scattati nel tragitto per e dal lavoro. Inoltre, i siti hanno organizzato iniziative locali. Ad esempio, a Firenze e Bologna si terranno dei seminari sull’ecodesign.

La Giornata della mobilità sostenibile è un’occasione per ribadire l’impegno di Alstom, che nel suo nuovo piano strategico, si pone come obiettivo quello di diventare leader nella mobilità verde, grazie ad innovazioni tecnologiche in grado di anticipare la mobilità del futuro.

Alstom gioca già un ruolo di primo ordine nella mobilità verde con soluzioni all’avanguardia come Aptis, il bus elettrico al 100%, il Coradia iLint, il primo treno ad idrogeno del mondo, già in servizio commerciale in Germania, HealthHub, un servizio di manutenzione predittiva, che utilizza l’analisi dei dati per prevedere la durata in vita rimanente dei treni, delle infrastrutture e delle apparecchiature di segnalamento. Un altro esempio di tecnologia innovativa sotto il solco della sostenibilità è anche Hesop, una sottostazione elettrica reversibile avanzata, che fornisce tensione di trazione a una rete e recupera energia di frenata dai veicoli.

La strategia di Alstom rispecchia anche i suoi valori, in particolare quello di essere un team responsabile nei confronti dei suoi dipendenti, dei clienti e della società e questa Giornata è un messaggio che l’azienda vuole lanciare per ribadire il suo impegno a costruire un futuro più sostenibile.