Servizio civile volontario: 50 posti disponibili al Consorzio Monviso Solidale

E’ uscito il bando per il servizio civile volontario. Al Consorzio Monviso Solidale 50 i posti disponibili per giovani fra i 18 e i 28 anni.

50 posti, 50 occasioni di dedicare un anno della propria vita al servizio civile volontario. Come ormai tradizione, il Consorzio Monviso Solidale anche quest’anno è in grado di accogliere giovani fra i 18 e i 28 anni, italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti, da impiegare in quattro progetti con target differenti:

Monviso Aggrega, volto a favorire l’inclusione sociale delle persone fragili;

Monviso Assiste, che prevede l’assistenza domiciliare e l’affiancamento alle attività della vita quotidiana;

Monviso Educa, che propone attività educative rivolte ai minori;

Monviso Strutture, nel quale i volontari si sperimenteranno nella relazione di aiuto all’interno di strutture diurne e residenziali.

“Credo che un buon modo che abbiamo di auspicare che le nuove generazioni abbiano interesse ai problemi della collettività, al futuro di un Paese piuttosto che solo di loro stessi – spiega Gianpiero Piola, Presidente del Cda del Monviso Solidale - sia offrire loro delle opportunità perché ciò avvenga. Il Servizio Civile è esattamente una di queste occasioni, speriamo la colgano in tanti”.

L’orario di servizio richiesto è pari a 25 ore settimanali e il rimborso mensile previsto è di 433,80 Euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 10 ottobre 2019. Tutti i dettagli e le informazioni su come presentare la domanda sono disponibili su www.monviso.it.