Un mondo più sano e più pulito: Santa Vittoria d'Alba cerca volontari per il World Cleanup Day

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso il parcheggio del Decathlon: i volontari verranno organizzati in gruppi per iniziare l'opera di pulizia presso l’area verde dietro il centro commerciale, zona purtroppo soggetta ad abbandoni di rifiuti da parte di incivili forestieri e locali. I volontari saranno coordinati dal gruppo di Protezione Civile di Santa Vittoria d’Alba in veste non ufficiale, ma sempre presente e attivo in interventi che richiedono la loro professionalità ed esperienza.