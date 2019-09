Scontro tra auto e camioncino lungo via Bibiana, a Bagnolo Piemonte: tre feriti lievi

Poteva avere conseguenze di certo peggiori l'incidente avvenuto poco fa a Bagnolo Piemonte, lungo la strada provinciale numero 27, meglio conosciuta come via Bibiana.

All'altezza del magazzino di pietra "Manavella", un camioncino "Renault" si è scontrato contro una vettura "Peugeot" che giungeva in senso contrario. L'urto è stato frontolaterale.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che il camioncino abbia invaso la corsia opposta, lungo la quale stava sopraggiungendo l'auto, con a bordo un 'istruttore di scuola guida e, al posto di guida, un allievo, durante una prova pratica su strada.

Nonostante il colpo di sterzo per tentare di schivare il camioncino, l'urto è stato inevitabile.

Sul posto sono intervenute le ambulanze dell'emergenza sanitaria territoriale, i Vigili del fuoco di Barge con un'auto-pompa-serbatorio e un mezzo fuoristrada Defender, e e le Forze dell'ordine.

Tre le persone coinvolte nello scontro, affidate alle cure del medico dell'emergenza sanitaria intervenuto. Non si registrano tuttavia feriti gravi, dal momento che tutti gli infortunati sono stati classificati con un codice verde, di bassa gravità.

Il traffico lungo la SP 27 è rimasto comunque bloccato, per consentire in primis i soccorsi e poi i rilievi del caso. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona dell'incidente.