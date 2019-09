Che cosa significa amare? Che cosa ci spinge a cercare un partner e come lo scegliamo? Quando possiamo dire che la coppia funziona e quando, invece, entra in crisi? Come possiamo prenderci cura di questo prezioso legame?

Il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia di Cuneo - Area Famiglia propone per l’autunno 2019: "Affetti speciali: la coppia!”, un mini percorso rivolto alle coppie in cui, a partire proprio da domande come queste, si approfondiranno alcune delle tematiche cruciali per la nascita, la crescita e lo sviluppo della vita "a due".

Le tre serate saranno un’occasione di dialogo, riflessione e confronto in piccolo gruppo e saranno così articolate:

- giovedì 26 settembre, ore 20.45: “DA IO E TE A NOI DUE” Il sistema coppia e il progetto comune. Che cosa si intende per coppia? Come nasce? Come evolve?

- giovedì 10 ottobre, ore 20.45: "PRENDERSI CURA DEL LEGAME” Il nutrimento della relazione di coppia

- giovedì 24 ottobre, ore 20.45: “LE CREPE DEL VASO: QUANDO LA COPPIA ENTRA IN CRISI” Momenti di crisi e conflitti nella coppia

Gli incontri saranno condotti dalle Dott.sse Arianna Ambrosio e Federica Fulcheri, psicologhe psicoterapeute ad orientamento sistemico-relazionale, che insieme si occupano di terapia della coppia e della famiglia. Il costo del percorso è di €50 per ogni coppia partecipante; si richiede l’iscrizione telefonica o via mail entro il 20/09.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: info@centropsicologiacuneo.it oppure al 338 6858752.

ENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA CUNEO Via Alba 14, Cuneo www.centropsicologiacuneo.it