Affittasi Stabilimento e Uffici a Fossano in Zona Industriale

A Fossano, in via Torino 79, nel cuore della zona industriale, si affittano stabilimento e uffici in ottime condizioni. Il tutto è immediatamente fruibile, senza necessità di interventi operativi in quanto perfettamente manutenzionato.

Lo STABILIMENTO è indipendente ed ha le seguenti caratteristiche:

Tot 12.000 mq circa pari a 70.000 m3 circa (frazionabili)

circa pari a 70.000 m3 circa (frazionabili) Cabina di trasformazione per 15.000 kw

Impianto di produzione fotovoltaica sul lastricato per 1,3 MW

sul lastricato per Altezza 5,2mt / 7,5mt

CPI appena rilasciato

appena rilasciato Impianto di rilevamento fumi nuovo

nuovo Magazzino doganale / Deposito IVA

/ Deposito IVA Area esterna di deposito e stockaggio

di deposito e stockaggio Vigilanza 24/24 _ impianto anti-intrusione _ impianto videosorveglianza

_ impianto anti-intrusione _ impianto videosorveglianza Centro amministrativo (anche c/terzi)

Cooperativa di logistica attiva in loco

Riscaldamento autonomo nuovo con collegamento con la centrale di teleriscaldamento

Gli UFFICI sono anch’essi indipendenti e frazionabili e ospitano fino a 60 postazioni di lavoro. Ecco ulteriori dettagli: