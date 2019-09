A Fossano si parla di India e del ruolo delle missioni

Nei giorni 20, 21 e 22 Settembre 2019 saranno a Fossano due vescovi indiani, Mons. Peter Paulus Saldhana vescovo di Mangalore e Mons. Robert Miranda vescovo di Gulbarga che, venendo a Roma per “Ad Limina” da Papa Francesco, hanno espresso il desiderio di incontrare i volontari di Insieme per l’India e le tante famiglie che adottano a distanza o sostengono la nostra associazione.

Per contribuire a capire l’India e il ruolo svolto dalle missioni, l’associazione ha programmato un incontro che si terrà venerdì 20 settembre alle ore 20.45 nel Salone del Seminario in viale Mellano 1 dal titolo “La povertà in India e il ruolo della Chiesa”.

Il vescovo di Mangalore illustrerà anche il progetto che la sua diocesi sta realizzando in Tanzania e sostenuto anche dalle attività dell’associazione: la costruzione di una Children Home, opportunità di riscatto per i giovani delle zone più povere e rurali.