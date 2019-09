Genola: una camminata per sostenere la scuola

È tutto pronto a Genola per la seconda edizione di “4 pass për la scòla ëd Genola”, passeggiata non competitiva il cui ricavato sarà devoluto alla scuola primaria Lidia Rolfi e alla secondaria di I grado di Genola per l’acquisto di materiale o attrezzature scolastiche.

L’appuntamento è previsto alle ore 10.15 nel piazzale della scuola secondaria per la partenza alle ore 10.45. Il percorso attraverserà le vie di Genola per concludersi in piazza Tapparelli. Al termine della camminata sarà estratto un pettorale per aggiudicarsi una bicicletta offerta dalla Fondazione CRS e tutti i partecipanti riceveranno una borsa con omaggi.

I pettorali sono in vendita presso le scuole e la tabaccheria Giobergia fino a domani, mercoledì e sarà possibile acquistarli anche direttamente alla partenza domenica al costo di 5 Euro.

Dopo la passeggiata sarà possibile pranzare insieme alla bocciofila, prenotando entro domani, mercoledì direttamente alla bocciofila.