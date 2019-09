Ultimo appuntamento a Fossano con Cinedehors, il cinema dove non te lo aspetti

Venersì 20 settembre alle ore 20.30 si terrà l'ultima proiezione della stagione 2019 di Cinedehors.

In occasione dell'inaugurazione del Condominio Solidale Divina Provvidenza in via Orfanotrofio sarà proiettato "Solo Cose Belle" alla presenza del regista. Il film di Kristian Gianfreda con Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgo Borghetti, Carlo Maria Rossi, Barbara Abbondanza, Marco Berta, Francesco Yang, Aaron Maccarthy, Marco Brambini, Patrizia Bollini, e Federica Pocaterra.

Benedetta, ragazza sedicenne, è la figlia del sindaco di un paese dell’entroterra di Rimini. Un giorno un edificio, che si voleva destinare ad altri utilizzi, viene adibito a casa famiglia. Ne arrivano a far parte un papà, una mamma, un extracomunitario appena sbarcato, una prostituta, un carcerato, due ragazzi con gravi disabilità, un bimbo in affido e un figlio naturale. Gli autoctoni non reagiscono bene. Solo cose belle nasce dalla lunga esperienza sul campo della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste Benzi e delle tante case famiglie dell’Associazione, che da anni lavorano per diffondere i valori dell’inclusione sociale per combattere l’emarginazione.