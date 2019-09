Un contest fotografico per il calendario dell'Avis Bra 2020

Prende il via la terza edizione del contest fotografico per la pubblicazione di 12 fotografie nel Calendario AvisBra 2020.

Come per le passate edizioni, per essere ammessi alla selezione sarà sufficiente essere appassionati di fotografia ma non professionisti.

Il tema del contest: “L’AMORE è”. L’amore è uno dei sentimenti più forti che esistono al mondo. Una profonda connessione con un altro essere vivente, che sia un famigliare, un amico, un animale domestico... che genera un’intensa sensazione di profondo affetto e che modifica completamente il nostro universo.

Senza amore la nostra esistenza è triste perché questo sentimento colora la nostra vita dandole un significato.

E amore è dono, come quello che il donatore di sangue regala ad ogni sacca prelevata. Le fotografie, in formato jpeg, dovranno essere inviate via mail a avisbra70@gmail.com entro il 20 ottobre 2019 corredate di: nome e cognome dell’autore, titolo, luogo in cui è stata scattata e, se ritenete, un breve commento.

Una giuria composta da volontari e consiglieri dell’Avis Bra selezionerà i 12 migliori che accompagneranno il 2020 nel nostro calendario, presentato al pubblico, insieme ai fotografi vincitori, nella serata degli auguri del 7 dicembre al Polifunzionale G.Arpino.

L’amore è un sentimento universale ma può essere interpretato in molti modi: noi aspettiamo di conoscere il vostro. Basta uno scatto.